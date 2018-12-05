Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

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Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театровРубрика: культура
07.12.2018 10:54
фото с сайта wikipedia.org
На модернизацию трёх театров Новосибирской области направят около 450 миллионов рублей – власти рассчитывают увеличить их посещаемость.
Власти выделят 446 миллионов рублей на реконструкцию и модернизацию театра «Глобус», карасукского театра «На окраине» и Театра кукол. Об этом рассказал министр культуры региона на заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе Новосибирской области.
Финансирование будет поступать в рамках национального проекта «Культура», рассчитанного до 2024 года. По итогам его реализации посещение учреждений культуры должно вырасти в регионе на 15 %, а количество обращений к цифровым ресурсам в соответствующей сфере — впятеро.
Проект включает в себя три направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». По первому направлению будет направлен 1 миллиард 105 миллионов рублей, по второму выделят 507 миллионов рублей, третье же потребует 31 миллион рублей.
«Сегодня самое главное, чтобы в структуре этого проекта, этой программы были зафиксированы наиболее важные для нас направления», — отметил Андрей Травников.
Помимо этого, в рамках проекта планируется провести массовую реконструкцию и капитальный ремонт культурных объектов. Им будет выделено современное оборудование. Кроме того, власти намерены создать условия, чтобы театры и музеи смогли претендовать на целевые гранты на виртуальные концертные залы и выставки.
Напомним, в декабре театр «Глобус» отметили в федеральном Минкультуры.
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