10 баллов
-24
66.92 76.08
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

сегодня 17:42 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

сегодня 14:58 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

сегодня 14:38 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

сегодня 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

сегодня 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

вчера 17:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Сибирское агентство вошло в руководящий состав Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг

вчера 08:15 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

Рубрика: общество

07.12.2018 14:48

фото с сайта pixabay.com, ria.ru

«Олег» будет помогать при переводе денег и даже сможет забронировать столик в ресторане, но полный список функций голосового ассистента пока не озвучивается.

О разработке голосового помощника для мобильного приложения заявил основатель и председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков на корпоративе банка.

«Пока очень скромно, мы решили назвать "Олег". Но, может быть, ещё поменяем, может, "Иван" назовём», — приводят его слова «Ведомости».

Он также пояснил, что ассистент будет помогать клиентам «Тинькофф банка» в решении финансовых и повседневных задач, например, при переводе денег, а также продемонстрировал и другие его функции — попросил «Олега» забронировать столик в ресторане.

Предполагается, что презентация голосового помощника состоится в середине декабря.

Напомним, что в новосибирском торговом центре «Мега» заработал робот-консультант, составляющий ответы с помощью нейросетей.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

сегодня 17:42 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

сегодня 14:58 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

сегодня 14:38 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

сегодня 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

сегодня 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огня

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

вчера 17:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

вчера 12:21 Общество 0 Коммент.

Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

вчера 11:36 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Сибирское агентство вошло в руководящий состав Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг

вчера 08:15 Бизнес 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

«Ладами» можно будет управлять со смартфона 09.10.2018

Популярное

Image

Температура опустится до -35 градусов в Новосибирской области

Image

Сироту из Новосибирска привлекли к суду за обрушение квартиры

Image

Жуланский Хатико ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома

Image

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Image

Собор – НОВАТ – Ашан: похождения Жерара Депардье в Новосибирске

Image

На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Image

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти сту...

Image

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

Image

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

Image

Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Image

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огн...

Image

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

Image

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах