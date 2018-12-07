«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

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«Олег» будет помогать при переводе денег и даже сможет забронировать столик в ресторане, но полный список функций голосового ассистента пока не озвучивается.

О разработке голосового помощника для мобильного приложения заявил основатель и председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков на корпоративе банка.

«Пока очень скромно, мы решили назвать "Олег". Но, может быть, ещё поменяем, может, "Иван" назовём», — приводят его слова «Ведомости».

Он также пояснил, что ассистент будет помогать клиентам «Тинькофф банка» в решении финансовых и повседневных задач, например, при переводе денег, а также продемонстрировал и другие его функции — попросил «Олега» забронировать столик в ресторане.

Предполагается, что презентация голосового помощника состоится в середине декабря.

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