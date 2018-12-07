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«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»Рубрика: общество
07.12.2018 14:48
фото с сайта pixabay.com, ria.ru
«Олег» будет помогать при переводе денег и даже сможет забронировать столик в ресторане, но полный список функций голосового ассистента пока не озвучивается.
О разработке голосового помощника для мобильного приложения заявил основатель и председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков на корпоративе банка.
«Пока очень скромно, мы решили назвать "Олег". Но, может быть, ещё поменяем, может, "Иван" назовём», — приводят его слова «Ведомости».
Он также пояснил, что ассистент будет помогать клиентам «Тинькофф банка» в решении финансовых и повседневных задач, например, при переводе денег, а также продемонстрировал и другие его функции — попросил «Олега» забронировать столик в ресторане.
Предполагается, что презентация голосового помощника состоится в середине декабря.
Напомним, что в новосибирском торговом центре «Мега» заработал робот-консультант, составляющий ответы с помощью нейросетей.
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