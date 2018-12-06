За рисунки на стенах и неочищенные крыши накажут 40 управляющих компаний в Новосибирске

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За рисунки на стенах и неочищенные крыши накажут 40 управляющих компаний в НовосибирскеРубрика: общество
08.12.2018 10:00
фото с сайта pixabay.com
Инспекторы проверили придомовые территории в Новосибирске и нашли нарушения – управляющие компании могут поплатиться крупными штрафами.
41 нарушение выявили за прошедшую неделю инспекторы в ходе проверок придомовых территорий многоквартирных домов. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, всего специалисты осмотрели 326 участков.
«Выявили 41 нарушение правил благоустройства, из них на 19 домах – по очистке кровель, снежных навесов и льдообразований, по содержанию придомовых территорий – на 17 домах, по наличию надписей и рисунков в неустановленных местах – на четырёх домах, а также одно замечание – по содержанию контейнерных площадок», – рассказали в муниципалитете.
По итогам проверки составили 15 актов об устранении нарушений и 16 протоколов. Административные комиссии примут решение о наложении штрафов на управляющие компании — сумма взыскания может составить от 10 до 20 тысяч рублей.
По словам представителей управляющих организаций, очищать дворы от снега зачастую мешают неудачно припаркованные машины.
Напомним, в ноябре новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах.
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Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей
Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров
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