За рисунки на стенах и неочищенные крыши накажут 40 управляющих компаний в Новосибирске

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Инспекторы проверили придомовые территории в Новосибирске и нашли нарушения – управляющие компании могут поплатиться крупными штрафами.

41 нарушение выявили за прошедшую неделю инспекторы в ходе проверок придомовых территорий многоквартирных домов. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, всего специалисты осмотрели 326 участков.

«Выявили 41 нарушение правил благоустройства, из них на 19 домах – по очистке кровель, снежных навесов и льдообразований, по содержанию придомовых территорий – на 17 домах, по наличию надписей и рисунков в неустановленных местах – на четырёх домах, а также одно замечание – по содержанию контейнерных площадок», – рассказали в муниципалитете.

По итогам проверки составили 15 актов об устранении нарушений и 16 протоколов. Административные комиссии примут решение о наложении штрафов на управляющие компании — сумма взыскания может составить от 10 до 20 тысяч рублей.

По словам представителей управляющих организаций, очищать дворы от снега зачастую мешают неудачно припаркованные машины.

Напомним, в ноябре новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах.