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За рисунки на стенах и неочищенные крыши накажут 40 управляющих компаний в Новосибирске

Рубрика: общество

08.12.2018 10:00

фото с сайта pixabay.com

Инспекторы проверили придомовые территории в Новосибирске и нашли нарушения – управляющие компании могут поплатиться крупными штрафами.

41 нарушение выявили за прошедшую неделю инспекторы в ходе проверок придомовых территорий многоквартирных домов. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, всего специалисты осмотрели 326 участков.

«Выявили 41 нарушение правил благоустройства, из них на 19 домах – по очистке кровель, снежных навесов и льдообразований, по содержанию придомовых территорий – на 17 домах, по наличию надписей и рисунков в неустановленных местах – на четырёх домах, а также одно замечание – по содержанию контейнерных площадок», – рассказали в муниципалитете.

По итогам проверки составили 15 актов об устранении нарушений и 16 протоколов. Административные комиссии примут решение о наложении штрафов на управляющие компании — сумма взыскания может составить от 10 до 20 тысяч рублей.

По словам представителей управляющих организаций, очищать дворы от снега зачастую мешают неудачно припаркованные машины.

Напомним, в ноябре новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах.

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Лента новостей

Предложить новость

Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

вчера 17:42 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

вчера 14:58 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

вчера 14:38 Политика 0 Коммент.

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вчера 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

вчера 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

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06.12.2018 Общество 0 Коммент.

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06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

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06.12.2018 Общество 0 Коммент.

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06.12.2018 Общество 0 Коммент.

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