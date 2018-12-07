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Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей

Рубрика: общество

09.12.2018 10:13

фото из группы ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Очередная игра регулярного чемпионата КХЛ закончилась не в пользу новосибирских хоккеистов, в следующем матче «Сибирь» встретится с «Локомотивом».

Матч, который прошёл в Новосибирске вчера, 8 декабря, оказался неудачным для «Сибири». Судьба игры решилась буквально на последних секундах: точнее оказались гости — ХК «Трактор» из Челябинска. Они поразили ворота сибиряков дважды: в первом периоде и в овертайме. «Сибирь» смогла забить лишь одну шайбу — во втором периоде.

«Обидно проиграли», «Не забываешь ты — забивают тебе», «Подарили очки одному из главных соперников», — отозвались в соцсетях болельщики.

Следующий матч «Сибирь» проведёт в гостях — команда встретится с «Локомотивом».

Напомним, что билеты на матч с «Трактором» разыгрывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

07.12.2018 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

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07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Легендарный для Новосибирска рестопаб вновь открыл свои двери

07.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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07.12.2018 Общество 0 Коммент.

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