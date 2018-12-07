Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей

фото из группы ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Очередная игра регулярного чемпионата КХЛ закончилась не в пользу новосибирских хоккеистов, в следующем матче «Сибирь» встретится с «Локомотивом».

Матч, который прошёл в Новосибирске вчера, 8 декабря, оказался неудачным для «Сибири». Судьба игры решилась буквально на последних секундах: точнее оказались гости — ХК «Трактор» из Челябинска. Они поразили ворота сибиряков дважды: в первом периоде и в овертайме. «Сибирь» смогла забить лишь одну шайбу — во втором периоде.

«Обидно проиграли», «Не забываешь ты — забивают тебе», «Подарили очки одному из главных соперников», — отозвались в соцсетях болельщики.

Следующий матч «Сибирь» проведёт в гостях — команда встретится с «Локомотивом».

Напомним, что билеты на матч с «Трактором» разыгрывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.