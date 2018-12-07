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Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

Рубрика: общество

09.12.2018 11:06

фото с сайта pixabay.com

Итоги опроса исследователей «Фотостраны» таковы: более 40 % жителей Новосибирска предпочитают напрямую говорить о желаемых подарках, нежели ждать сюрприза.

Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” провели исследование, опросив 700 респондентов из Новосибирска, чтобы выяснить, выпрашивают ли они подарки у близких.

Как оказалось, 44 % опрошенных намекают любимым на то, что хотят получить в качестве подарка, или же говорят напрямую об определённых подарках.

И только 27 % участников опроса рассказали, что предпочитают подарки-сюрпризы.

«Примечательно, что не упрашивать любимых подарить что-то особенное в большинстве своем предпочитают мужчины», — добавили в «Фотостране».

Напомним, что накануне исследователи «Фотостраны» рассказали о самых удивительных вещах, которые новосибирцы видели в своей жизни.

 

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сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

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Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

07.12.2018 Политика 0 Коммент.

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07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

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07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

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