Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

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Итоги опроса исследователей «Фотостраны» таковы: более 40 % жителей Новосибирска предпочитают напрямую говорить о желаемых подарках, нежели ждать сюрприза.

Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” провели исследование, опросив 700 респондентов из Новосибирска, чтобы выяснить, выпрашивают ли они подарки у близких.

Как оказалось, 44 % опрошенных намекают любимым на то, что хотят получить в качестве подарка, или же говорят напрямую об определённых подарках.

И только 27 % участников опроса рассказали, что предпочитают подарки-сюрпризы.

«Примечательно, что не упрашивать любимых подарить что-то особенное в большинстве своем предпочитают мужчины», — добавили в «Фотостране».

Напомним, что накануне исследователи «Фотостраны» рассказали о самых удивительных вещах, которые новосибирцы видели в своей жизни.