Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

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Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близкихРубрика: общество
09.12.2018 11:06
фото с сайта pixabay.com
Итоги опроса исследователей «Фотостраны» таковы: более 40 % жителей Новосибирска предпочитают напрямую говорить о желаемых подарках, нежели ждать сюрприза.
Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” провели исследование, опросив 700 респондентов из Новосибирска, чтобы выяснить, выпрашивают ли они подарки у близких.
Как оказалось, 44 % опрошенных намекают любимым на то, что хотят получить в качестве подарка, или же говорят напрямую об определённых подарках.
И только 27 % участников опроса рассказали, что предпочитают подарки-сюрпризы.
«Примечательно, что не упрашивать любимых подарить что-то особенное в большинстве своем предпочитают мужчины», — добавили в «Фотостране».
Напомним, что накануне исследователи «Фотостраны» рассказали о самых удивительных вещах, которые новосибирцы видели в своей жизни.
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Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей
Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей
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