Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

Лента новостейПредложить новость
Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей
Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров
Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнамиРубрика: общество
08.12.2018 12:58
фото с сайта pixabay.com
Лучшее новогоднее окно выберут в Новосибирске — судьбу подарков победителям решат пользователи «Инстаграма».
Конкурс на лучшее новогоднее окно в Новосибирске был объявлен при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска. Поучаствовать в нём смогут как жители, так и организации города, пояснили в пресс-центре мэрии.
Для этого необходимо украсить окно квартиры или организации, придерживаясь новогодней тематики, затем сфотографировать его и разместить фото в социальной сети на выбор: «ВКонтакте» или «Инстаграм». Обязательные условия: подписаться на аккаунт и группу Тымолод.рф (организаторы конкурса), проставить хештег #новогоднееокно2018 и отметить на фото @timolod_rf.
«Участвуйте, следите за новостями и получайте призы!», — призвали организаторы конкурса.
Победителя определят 28 декабря 2018 года по числу лайков под фотографией.
Напомним, что 3 декабря в Новосибирске установили специальный почтовый ящик для писем и поздравлений Деду Морозу.
Комментарии
Лента новостей
Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей
Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров
Статьи по теме
Итальяни верим!
Какими должны быть итальянские сыры и что приготовить на Новый...
Годного года!
Счастья, здоровья, творческих успехов, уюта и собачьей преданности...
«М» - значит «Мы»
Почему крупным компаниям выгодно выращивать из детей не клие...
Новости по теме
Популярное