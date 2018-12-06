Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

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Лучшее новогоднее окно выберут в Новосибирске — судьбу подарков победителям решат пользователи «Инстаграма».

Конкурс на лучшее новогоднее окно в Новосибирске был объявлен при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска. Поучаствовать в нём смогут как жители, так и организации города, пояснили в пресс-центре мэрии.

Для этого необходимо украсить окно квартиры или организации, придерживаясь новогодней тематики, затем сфотографировать его и разместить фото в социальной сети на выбор: «ВКонтакте» или «Инстаграм». Обязательные условия: подписаться на аккаунт и группу Тымолод.рф (организаторы конкурса), проставить хештег #новогоднееокно2018 и отметить на фото @timolod_rf.

«Участвуйте, следите за новостями и получайте призы!», — призвали организаторы конкурса.

Победителя определят 28 декабря 2018 года по числу лайков под фотографией.

Напомним, что 3 декабря в Новосибирске установили специальный почтовый ящик для писем и поздравлений Деду Морозу.