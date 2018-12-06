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Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

Рубрика: общество

08.12.2018 12:58

фото с сайта pixabay.com

Лучшее новогоднее окно выберут в Новосибирске — судьбу подарков победителям решат пользователи «Инстаграма».

Конкурс на лучшее новогоднее окно в Новосибирске был объявлен при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска. Поучаствовать в нём смогут как жители, так и организации города, пояснили в пресс-центре мэрии.

Для этого необходимо украсить окно квартиры или организации, придерживаясь новогодней тематики, затем сфотографировать его и разместить фото в социальной сети на выбор: «ВКонтакте» или «Инстаграм». Обязательные условия: подписаться на аккаунт и группу Тымолод.рф (организаторы конкурса), проставить хештег #новогоднееокно2018 и отметить на фото @timolod_rf.

«Участвуйте, следите за новостями и получайте призы!», — призвали организаторы конкурса.

Победителя определят 28 декабря 2018 года по числу лайков под фотографией.

Напомним, что 3 декабря в Новосибирске установили специальный почтовый ящик для писем и поздравлений Деду Морозу.

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Лента новостей

Предложить новость

Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

вчера 17:42 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

вчера 14:58 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

вчера 14:38 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

вчера 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

вчера 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Местный «Хогвартс» открыли в красноярском лицее

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

06.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

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