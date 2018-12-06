Водитель сбил ребёнка и попытался скрыться после аварии под Новосибирском

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Водитель сбил ребёнка и попытался скрыться после аварии под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
08.12.2018 14:05
фото с сайта pixabay.com
В Искитимском районе полиция задержала водителя иномарки после аварии на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло вчера, 7 декабря, в посёлке Линёво.
«48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по улице проспект Мира и у дома №42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку, которая совместно с матерью переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — отметили в ведомстве.
Затем водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. В его отношении уже составлены административные протоколы, мужчина задержан.
Девочку с различными травмами доставили в медицинское учреждение.
Напомним, что на этой неделе автомобиль такси столкнулся с грузовиком на дамбе ГЭС – погибли водитель и пассажир легковушки.
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