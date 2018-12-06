Водитель сбил ребёнка и попытался скрыться после аварии под Новосибирском

фото с сайта pixabay.com

В Искитимском районе полиция задержала водителя иномарки после аварии на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло вчера, 7 декабря, в посёлке Линёво.

«48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по улице проспект Мира и у дома №42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку, которая совместно с матерью переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — отметили в ведомстве.

Затем водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. В его отношении уже составлены административные протоколы, мужчина задержан.

Девочку с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что на этой неделе автомобиль такси столкнулся с грузовиком на дамбе ГЭС – погибли водитель и пассажир легковушки.