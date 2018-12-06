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Водитель сбил ребёнка и попытался скрыться после аварии под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

08.12.2018 14:05

фото с сайта pixabay.com

В Искитимском районе полиция задержала водителя иномарки после аварии на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло вчера, 7 декабря, в посёлке Линёво.

«48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по улице проспект Мира и у дома №42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку, которая совместно с матерью переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — отметили в ведомстве.

Затем водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. В его отношении уже составлены административные протоколы, мужчина задержан.

Девочку с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что на этой неделе автомобиль такси столкнулся с грузовиком на дамбе ГЭС – погибли водитель и пассажир легковушки.

Теги: ДТП дети

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Предложить новость

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«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

вчера 17:42 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

вчера 14:58 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

вчера 14:38 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

вчера 13:24 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

вчера 10:54 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы напишут Всероссийский правовой диктант

вчера 08:03 Общество 0 Коммент.

Сергей Лукьяненко и как изменить жизнь: стало известно, что читают новосибирцы в гаджетах

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Местный «Хогвартс» открыли в красноярском лицее

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска

06.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оттает после затянувшихся морозов

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Самые популярные песни: что слушали новосибирцы в 2018 году

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Ради людей с факелами перекроют центральные улицы Новосибирска

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Дополнительные броски подарили «Сибири» победу над «Металлургом»

06.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосибирское метро

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