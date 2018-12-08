Лента новостейПредложить новость
«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области погибли двое
Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей
Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей
«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области погибли двоеРубрика: проиcшествия
10.12.2018 07:03
фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"
Автомобили на большой скорости столкнулись в Куйбышевском районе Новосибирской области – два человека погибли, машины искромсаны.
Кроссовер и Toyota Probox столкнулись в Куйбышевском районе Новосибирской области рядом с деревней Малинино, сообщили в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».
«От сильнейшего удара оба автомобиля уничтожило и разбросало по обочинам», — рассказали в группе.
В результате аварии два человека, которые находились в «Тойоте», погибли. На месте происшествия работали врачи, полицейские и пожарные.
Подробности ДТП выясняются.
Напомним, в декабре пассажирка такси погибла вместе с водителем в ДТП в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области погибли двое
Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей
Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное