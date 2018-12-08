«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области погибли двое

фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"

Автомобили на большой скорости столкнулись в Куйбышевском районе Новосибирской области – два человека погибли, машины искромсаны.

Кроссовер и Toyota Probox столкнулись в Куйбышевском районе Новосибирской области рядом с деревней Малинино, сообщили в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

«От сильнейшего удара оба автомобиля уничтожило и разбросало по обочинам», — рассказали в группе.

В результате аварии два человека, которые находились в «Тойоте», погибли. На месте происшествия работали врачи, полицейские и пожарные.

Подробности ДТП выясняются.

Напомним, в декабре пассажирка такси погибла вместе с водителем в ДТП в Новосибирске.