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«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области погибли двое

Рубрика: проиcшествия

10.12.2018 07:03

фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"

Автомобили на большой скорости столкнулись в Куйбышевском районе Новосибирской области – два человека погибли, машины искромсаны.

Кроссовер и Toyota Probox столкнулись в Куйбышевском районе Новосибирской области рядом с деревней Малинино, сообщили в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

«От сильнейшего удара оба автомобиля уничтожило и разбросало по обочинам», — рассказали в группе.

В результате аварии два человека, которые находились в «Тойоте», погибли. На месте происшествия работали врачи, полицейские и пожарные.

Подробности ДТП выясняются.

Напомним, в декабре пассажирка такси погибла вместе с водителем в ДТП в Новосибирске.

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Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

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«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области погибли двое

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Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

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Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

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вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

07.12.2018 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Легендарный для Новосибирска рестопаб вновь открыл свои двери

07.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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07.12.2018 Общество 0 Коммент.

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