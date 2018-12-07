Депардье и коллапс в метро – Итоги недели Сиб.фм

фото из соцсети "ВКонтакте"

Пока Шахрин жаловался на перелёт из Новосибирска, Депардье сходил в мегаполисе в продуктовый магазин. В эти же дни в городской подземке случился мини-коллапс, а сибирский мороз вдохновил столичных телевизионщиков на сомнительный репортаж. А в это время не менее суровые сибирские дети преодолевают пешком несколько остановок по замёрзшим улицам. О холодной декабрьской неделе – в Итогах Сиб.фм.

Горячий рейс

Понедельник, 3 декабря. Скандал в самолёте, летевшем из Новосибирска, коснулся лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина. В салоне, где вместе с другими пассажирами находился известный рокер, было буквально нечем дышать – по непонятным причинам не работала система вентиляции. Музыкант попытался решить проблему, рассказав о ней стюардессам, однако те ничего сделать не смогли. Об инциденте стало известно прессе — автор «Аргентины-Ямайки» дал волю эмоциям и подробно рассказал о «самолётном» беспределе. Теперь в авиакомпании, обеспечившей перелёт, будут разбираться, кто виноват. Возможно, если бы не звезда на борту, малоприятная поездка не получила бы столь широкой огласки.

Депардье с авоськой

Вторник, 4 декабря. В Новосибирск прибыл Жерар Депардье – через пару дней после приезда француз отправился на прогулку. К этому времени в соцсетях уже вовсю публиковались мемы о новоявленном сибиряке (который, кстати, уже получил прописку в городе). В культурную программу актёра, помимо НОВАТа и Вознесенского кафедрального собора, вошли крупные торговые комплексы «Ашан» и «Сибирский молл». Можно предположить, что это связано с бизнесом, который Депардье собирается развивать в российском мегаполисе – дело имеет отношение к продаже продуктов питания. Однако многие поспешили сделать вывод о том, что известный европеец приобщился к обычаям простых сибиряков и отныне будет стоять вместе с ними в очередях. Что, впрочем, не исключено.

Метро-2018

Среда, 5 декабря. В разгар суровых морозов популярное убежище замёрзших новосибирцев – метрополитен — оказался заблокированным. На отдельных станциях перестали работать турникеты, а поезда остановились. И хотя ситуация продолжалась недолго, пассажиры успели порядком перепугаться. Как оказалось, руководство подземки временно ограничило работу транспорта в целях безопасности – избежать холода и пробок поспешило очень большое количество народа. Если бы не вовремя принятые меры, началась бы самая настоящая давка.

Битва в руинах

Четверг, 6 декабря. Новосибирскую общественность всколыхнула история о сироте, рискующей остаться без крыши над головой. Государство выделило девушке квартиру, однако жилище стремительно разрушается. Чтобы обезопасить своих детей от травм, сибирячка демонтировала межкомнатную перегородку, которая угрожала в любой момент обвалиться. После этого районная администрация обвинила её в незаконной перепланировке и подала иск в суд. Заручиться юридической поддержкой героиня истории не может – на это у её семьи попросту нет денег. Пока же ей помогают представители местной общественной организации.

Казахстан по-новосибирски

Пятница, 7 декабря. О морозах в Новосибирске решили рассказать на центральном телевидении. Однако среди роликов, демонстрирующих непогоду в Сибири, оказалось видео из Казахстана – там снегоуборочный поезд завалил снегом другой состав, в результате чего у последнего разбилось лобовое стекло. Ведущий уверенно заявил, что инцидент произошёл в Новосибирске, но уже в скором времени ошибка вскрылась. О том, что случай имел место быть в другой стране и даже в другое время, сообщили на одном из Telegram-каналов. И действительно, видео со «снежной» историей на казахской железнодорожной станции «Анар» от 2017 года есть на YouTube.

«Трактор» раздавил

Суббота, 8 декабря. Череда побед внезапно оборвалась для новосибирской «Сибири» — команда уступила челябинскому «Трактору» на своей территории. Поражение оказалось особенно досадным – новосибирцы забили всего одну шайбу, а ведь противник в этот раз, по мнению болельщиков, — один из их главных соперников. Кстати, билеты на эту игру разыгрывал в соцсетях сам мэр.

Пять рублей за тепло

Воскресенье, 9 декабря. Очередной инцидент с высадкой ребёнка из транспорта произошёл в Новосибирской области. На этот раз действие происходило в мороз, а юный пассажир едва оправился от тяжёлого недуга. Водитель бердской маршрутки отказался мириться с тем, что мальчику не хватило пяти рублей на проезд, и бесцеремонно выставил его из машины. В итоге школьнику пришлось пройти две остановки пешком. Как пояснила его мама, парень недавно переболел пневмонией, и такая прогулка ему на пользу, скорее всего, не пойдёт. С инцидентом женщина намерена разбираться в транспортном отделе Бердска.