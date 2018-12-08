Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

фото из группы "Подслушано в Омске" соцсети "ВКонтакте"

Санки в виде гроба на лыжах оставил в парке омский художник – он рассчитывает на то, что горожане осмелятся на них прокатиться.

Гроб, приделанный к лыжам, с надписью «Start» на крышке обнаружили омичи в парке «Зелёный остров». Фото странного предмета выложила подписчица группы «Подслушано в Омске» соцсети «ВКонтакте».

«Вчера увидела гроб на лыжах в парке "Зелёный остров", что он там делает?» — написала омичка.

Комментаторы тут же принялись выдвигать версии происхождения и назначения объекта.

«Телепорт на тот свет», «Дракула спортом занимается», «Это штука, намекающая на то, каким способом можно убраться из этого города», — написали пользователи соцсети.

Как выяснилось, это средство для катания с горок под названием Snowgrob или «Гробслей», созданное омским авангардным художником Димой Вирже. Вместе с коллегами творец даже проводил акцию – катание с горок посредством необычного предмета. Теперь же санки стоят в парке для всех желающих.

Напомним, в октябре на набережной в Новосибирске появилась необычная скульптура.