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Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

Рубрика: общество

10.12.2018 08:31

фото из группы "Подслушано в Омске" соцсети "ВКонтакте"

Санки в виде гроба на лыжах оставил в парке омский художник – он рассчитывает на то, что горожане осмелятся на них прокатиться.

Гроб, приделанный к лыжам, с надписью «Start» на крышке обнаружили омичи в парке «Зелёный остров». Фото странного предмета выложила подписчица группы «Подслушано в Омске» соцсети «ВКонтакте».

«Вчера увидела гроб на лыжах в парке "Зелёный остров", что он там делает?» — написала омичка.

Комментаторы тут же принялись выдвигать версии происхождения и назначения объекта.

«Телепорт на тот свет», «Дракула спортом занимается», «Это штука, намекающая на то, каким способом можно убраться из этого города», — написали пользователи соцсети.

Как выяснилось, это средство для катания с горок под названием Snowgrob или «Гробслей», созданное омским авангардным художником Димой Вирже. Вместе с коллегами творец даже проводил акцию – катание с горок посредством необычного предмета. Теперь же санки стоят в парке для всех желающих.

Напомним, в октябре на набережной в Новосибирске появилась необычная скульптура.

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Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

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«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области погибли двое

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

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Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетям

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Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

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вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

07.12.2018 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Легендарный для Новосибирска рестопаб вновь открыл свои двери

07.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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