Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

Лента новостейПредложить новость
«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области погибли двое
Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей
Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей
Гроб на лыжах в парке озадачил жителей ОмскаРубрика: общество
10.12.2018 08:31
фото из группы "Подслушано в Омске" соцсети "ВКонтакте"
Санки в виде гроба на лыжах оставил в парке омский художник – он рассчитывает на то, что горожане осмелятся на них прокатиться.
Гроб, приделанный к лыжам, с надписью «Start» на крышке обнаружили омичи в парке «Зелёный остров». Фото странного предмета выложила подписчица группы «Подслушано в Омске» соцсети «ВКонтакте».
«Вчера увидела гроб на лыжах в парке "Зелёный остров", что он там делает?» — написала омичка.
Комментаторы тут же принялись выдвигать версии происхождения и назначения объекта.
«Телепорт на тот свет», «Дракула спортом занимается», «Это штука, намекающая на то, каким способом можно убраться из этого города», — написали пользователи соцсети.
Как выяснилось, это средство для катания с горок под названием Snowgrob или «Гробслей», созданное омским авангардным художником Димой Вирже. Вместе с коллегами творец даже проводил акцию – катание с горок посредством необычного предмета. Теперь же санки стоят в парке для всех желающих.
Напомним, в октябре на набережной в Новосибирске появилась необычная скульптура.
Комментарии
Лента новостей
«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области погибли двое
Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей
Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей
Статьи по теме
Время сюрпризов
ЧМ-2018: рекорды, неожиданные повороты и события, которые ост...
Новости по теме
Популярное