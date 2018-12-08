Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"

В Дзержинском районе Новосибирска загорелся частный дом – поднявшийся дым был виден в соседних районах города.

Огромный столб дыма поднялся над Новосибирском в воскресенье, 9 декабря. Как сообщили в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», загорелся частный дом в районе ТРЦ «Сибирский молл».

В паблике пояснили, что пламя охватило не только дом, но и гараж, в котором находился автомобиль. Пострадавших нет – жильцы успели выйти на улицу.

По словам очевидцев, дым был виден далеко от места пожара.

«Увидел столб дыма, когда находился возле «Ауры». Было похоже на то, что работает котельная или печь», — рассказал один из очевидцев.

Причины возгорания выясняются.

Напомним, в сентябре клубы дыма взвились над Красным проспектом – загорелось нежилое здание.