Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшего ребёнка

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Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшего ребёнкаРубрика: проиcшествия
09.12.2018 11:48
фото с сайта pixabay.com
Школьник, переболевший пневмонией, оказался на морозе из-за нехватки пяти рублей на проезд – водитель маршрутки бесцеремонно выгнал его из транспорта.
Водитель маршрутки №17 в Бердске высадил десятилетнего мальчика за то, что тот не доплатил за проезд пять рублей, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск». Инцидент произошёл в пятницу, 7 декабря.
Как рассказала мама ребёнка, мальчик забыл о том, что стоимость проезда в общественном транспорте возросла, и взял на дорогу туда и обратно всего 40 рублей.
«Водитель заявил: «Нет денег — выходи». Этот «добрый человек» ему и деньги не вернул. Поэтому сесть на другую маршрутку у него не было возможности», — возмущается женщина.
Родительница уточнила, что школьнику, который спешил в центр детского развития, нужно было пройти всего две остановки. Однако на улице было -22 градуса, а мальчик недавно переболел пневмонией. Как отразится на здоровье ребёнка вынужденная прогулка, неизвестно.
Мама пострадавшего школьника намерена жаловаться в транспортный отдел Бердска.
Напомним, в январе вышел законопроект, запрещающий высаживать «зайцев» на мороз из общественного транспорта.
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