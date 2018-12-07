Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшего ребёнка

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Школьник, переболевший пневмонией, оказался на морозе из-за нехватки пяти рублей на проезд – водитель маршрутки бесцеремонно выгнал его из транспорта.

Водитель маршрутки №17 в Бердске высадил десятилетнего мальчика за то, что тот не доплатил за проезд пять рублей, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск». Инцидент произошёл в пятницу, 7 декабря.

Как рассказала мама ребёнка, мальчик забыл о том, что стоимость проезда в общественном транспорте возросла, и взял на дорогу туда и обратно всего 40 рублей.

«Водитель заявил: «Нет денег — выходи». Этот «добрый человек» ему и деньги не вернул. Поэтому сесть на другую маршрутку у него не было возможности», — возмущается женщина.

Родительница уточнила, что школьнику, который спешил в центр детского развития, нужно было пройти всего две остановки. Однако на улице было -22 градуса, а мальчик недавно переболел пневмонией. Как отразится на здоровье ребёнка вынужденная прогулка, неизвестно.

Мама пострадавшего школьника намерена жаловаться в транспортный отдел Бердска.

Напомним, в январе вышел законопроект, запрещающий высаживать «зайцев» на мороз из общественного транспорта.