Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетям

фото со страниц rusdrone и sofia_f в Insagram

Настоящее буйство красок воцарилось в морозном небе в субботний вечер – новосибирцы активно публиковали фото заката в соцсетях.

Яркий закат порадовал новосибирцев в субботу, 8 декабря, – вечернее небо окрасилось в нежно-розовые и огненно-рыжие тона.

Фото необычного пейзажа горожане принялись публиковать в социальных сетях. Снимки пользователей нашли отклик у комментаторов и набрали сотни «лайков».

«Закат прибавляет любому индустриальному пейзажу очарования», — написал в Instagram пользователь rusdrone.

Сибиряки отметили, что столь красочная картина характерна для морозной погоды. Правда, на выходных в Новосибирске как раз стало теплеть – температура воздуха в субботу поднялась до -16…-18 градусов.

«Чем сильнее морозит Сибирь, тем ярче пылают закаты», — поэтично отметила sofia_f.

Напомним, в декабре новосибирцы наблюдали в морозном небе другое необычное явление – сближение Луны и Венеры.