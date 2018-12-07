Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетям

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Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетямРубрика: общество
09.12.2018 13:50
фото со страниц rusdrone и sofia_f в Insagram
Настоящее буйство красок воцарилось в морозном небе в субботний вечер – новосибирцы активно публиковали фото заката в соцсетях.
Яркий закат порадовал новосибирцев в субботу, 8 декабря, – вечернее небо окрасилось в нежно-розовые и огненно-рыжие тона.
Фото необычного пейзажа горожане принялись публиковать в социальных сетях. Снимки пользователей нашли отклик у комментаторов и набрали сотни «лайков».
«Закат прибавляет любому индустриальному пейзажу очарования», — написал в Instagram пользователь rusdrone.
Сибиряки отметили, что столь красочная картина характерна для морозной погоды. Правда, на выходных в Новосибирске как раз стало теплеть – температура воздуха в субботу поднялась до -16…-18 градусов.
«Чем сильнее морозит Сибирь, тем ярче пылают закаты», — поэтично отметила sofia_f.
Напомним, в декабре новосибирцы наблюдали в морозном небе другое необычное явление – сближение Луны и Венеры.
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Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей
Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей
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