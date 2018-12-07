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Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетям

Рубрика: общество

09.12.2018 13:50

фото со страниц rusdrone и sofia_f в Insagram

Настоящее буйство красок воцарилось в морозном небе в субботний вечер – новосибирцы активно публиковали фото заката в соцсетях.

Яркий закат порадовал новосибирцев в субботу, 8 декабря, – вечернее небо окрасилось в нежно-розовые и огненно-рыжие тона.

Фото необычного пейзажа горожане принялись публиковать в социальных сетях. Снимки пользователей нашли отклик у комментаторов и набрали сотни «лайков».

«Закат прибавляет любому индустриальному пейзажу очарования», — написал в Instagram пользователь rusdrone.

Сибиряки отметили, что столь красочная картина характерна для морозной погоды. Правда, на выходных в Новосибирске как раз стало теплеть – температура воздуха в субботу поднялась до -16…-18 градусов.

«Чем сильнее морозит Сибирь, тем ярче пылают закаты», — поэтично отметила sofia_f.

Напомним, в декабре новосибирцы наблюдали в морозном небе другое необычное явление – сближение Луны и Венеры.

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сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

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07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

«Тинькофф банк» запустит голосового помощника по имени «Олег»

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Министр промышленности покинул правительство Новосибирской области

07.12.2018 Политика 0 Коммент.

Салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске

07.12.2018 Бизнес 0 Коммент.

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Почти полмиллиарда рублей выделят власти на обновление новосибирских театров

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Легендарный для Новосибирска рестопаб вновь открыл свои двери

07.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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07.12.2018 Общество 0 Коммент.

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