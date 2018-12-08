«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

4 балла
-21
66.24 75.71
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

сегодня 16:53 Бизнес 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

сегодня 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Депардье и коллапс в метро – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетям

вчера 13:50 Общество 0 Коммент.

Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

вчера 11:06 Общество 0 Коммент.

Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей

вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и попытался скрыться после аварии под Новосибирском

08.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

За рисунки на стенах и неочищенные крыши накажут 40 управляющих компаний в Новосибирске

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

Рубрика: проиcшествия

10.12.2018 16:11

фото с сайта pixabay.com

Иркутский областной суд уже во второй раз приговорил экс-милиционера к пожизненному лишению свободы и лишению звания.

Сегодня, 10 декабря, прозвучал ещё один приговор по громкому делу «Ангарского маньяка». Бывшего сотрудника милиции Попкова М. В. признали виновным в убийстве 56 человек и назначили ему наказание в виде пожизненного срока и лишения звания младшего лейтенанта полиции. В январе 2015 года суд уже выносил ему аналогичный приговор за убийство 22 женщин. Об этом сообщила пресс-служба Иркутского областного суда.

Как установил суд, все преступления Попков совершал с 1992 по 2007 годы. Сначала он знакомился с женщинами и предлагал им провести вместе время.

«Однако вместо этого жертвы оказывались за городом – тела женщин обнаруживались в лесу, на кладбищах, на обочинах дорог. Жертвами осуждённого были жительницы Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского в возрасте от 18 до 50 лет», — отметили в областном суде.

Судебное следствие шло целый год. Материалы уголовного дела поместились в целых 322 тома, а приговор насчитывает 360 страниц. Как доказал суд, Попков виновен в убийстве 56 человек – 55 женщин и одного мужчины. Из них личности 17 жертв не установлены. Также три эпизода исключили из дела из-за недостатка доказательств, а уголовное преследование по одному из эпизодов прекращено из-за истечения сроков давности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре Новосибирский областной суд подтвердил приговор экс-милиционеру Евгению Чуплинскому – пожизненное заключение в колонии особого режима.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

сегодня 16:53 Бизнес 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

сегодня 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Депардье и коллапс в метро – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетям

вчера 13:50 Общество 0 Коммент.

Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

вчера 11:06 Общество 0 Коммент.

Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей

вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и попытался скрыться после аварии под Новосибирском

08.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

За рисунки на стенах и неочищенные крыши накажут 40 управляющих компаний в Новосибирске

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
22.05.2018

Давал - не давал

Как возврат долга превратился в коррупционный скандал...

Читать далее
Image
16.03.2018

В битве за «воздух» появились жертвы

В споре новосибирских т...

Читать далее
Image
01.12.2017

Битва за «капусту»

О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...

Читать далее
Image
30.06.2017

Особо опасный эколог

За что новосибирского эколога посадили в тюрьму и п...

Читать далее
Image
21.07.2016

Взятки гладки

Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...

Читать далее

Новости по теме

Заселённый птицами полигон заставили убрать с территории новосибирского аэродрома 06.12.2018 Честный инспектор ДПС подвёл под суд взяткодателя в Новосибирске 01.12.2018 Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол 30.11.2018

Популярное

Image

Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшег...

Image

Сироту из Новосибирска привлекли к суду за обрушение квартиры

Image

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

Собор – НОВАТ – Ашан: похождения Жерара Депардье в Новосибирске

Image

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огн...

Image

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти сту...

Image

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

Image

Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зри...

Image

Луна и Венера сошлись и засияли в небе над Новосибирском

Image

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосиби...