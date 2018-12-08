«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

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Иркутский областной суд уже во второй раз приговорил экс-милиционера к пожизненному лишению свободы и лишению звания.

Сегодня, 10 декабря, прозвучал ещё один приговор по громкому делу «Ангарского маньяка». Бывшего сотрудника милиции Попкова М. В. признали виновным в убийстве 56 человек и назначили ему наказание в виде пожизненного срока и лишения звания младшего лейтенанта полиции. В январе 2015 года суд уже выносил ему аналогичный приговор за убийство 22 женщин. Об этом сообщила пресс-служба Иркутского областного суда.

Как установил суд, все преступления Попков совершал с 1992 по 2007 годы. Сначала он знакомился с женщинами и предлагал им провести вместе время.

«Однако вместо этого жертвы оказывались за городом – тела женщин обнаруживались в лесу, на кладбищах, на обочинах дорог. Жертвами осуждённого были жительницы Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского в возрасте от 18 до 50 лет», — отметили в областном суде.

Судебное следствие шло целый год. Материалы уголовного дела поместились в целых 322 тома, а приговор насчитывает 360 страниц. Как доказал суд, Попков виновен в убийстве 56 человек – 55 женщин и одного мужчины. Из них личности 17 жертв не установлены. Также три эпизода исключили из дела из-за недостатка доказательств, а уголовное преследование по одному из эпизодов прекращено из-за истечения сроков давности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре Новосибирский областной суд подтвердил приговор экс-милиционеру Евгению Чуплинскому – пожизненное заключение в колонии особого режима.