Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

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В одной из школ Барнаула пожилая женщина набросилась с ремнём на ребёнка – полиция проводит проверку по факту случившегося.

В Барнауле произошёл инцидент со школьником и пожилой женщиной, которая пришла в школу и попыталась задушить мальчика ремнём. Ребёнок якобы обижал её внука, что послужило причиной нападения.

«По этому факту поступило два заявления с обеих сторон, в настоящее время проводится проверка, пока разбираемся, как всё было на самом деле», — сообщили ТАСС в МВД по Алтайскому краю.

Номер школы в пресс-службе не уточняется. Однако известно, что заявления поступили в отдел полиции по Индустриальному району.

Напомним, в августе в Алтае произошёл ещё один инцидент: двухлетняя девочка погибла по вине бабушки от ожогов.