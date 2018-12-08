Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

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Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школеРубрика: проиcшествия
10.12.2018 10:46
фото с сайта centrkultur.ru
В одной из школ Барнаула пожилая женщина набросилась с ремнём на ребёнка – полиция проводит проверку по факту случившегося.
В Барнауле произошёл инцидент со школьником и пожилой женщиной, которая пришла в школу и попыталась задушить мальчика ремнём. Ребёнок якобы обижал её внука, что послужило причиной нападения.
«По этому факту поступило два заявления с обеих сторон, в настоящее время проводится проверка, пока разбираемся, как всё было на самом деле», — сообщили ТАСС в МВД по Алтайскому краю.
Номер школы в пресс-службе не уточняется. Однако известно, что заявления поступили в отдел полиции по Индустриальному району.
Напомним, в августе в Алтае произошёл ещё один инцидент: двухлетняя девочка погибла по вине бабушки от ожогов.
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