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Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Рубрика: проиcшествия

10.12.2018 10:46

фото с сайта centrkultur.ru

В одной из школ Барнаула пожилая женщина набросилась с ремнём на ребёнка – полиция проводит проверку по факту случившегося.

В Барнауле произошёл инцидент со школьником и пожилой женщиной, которая пришла в школу и попыталась задушить мальчика ремнём. Ребёнок якобы обижал её внука, что послужило причиной нападения.

«По этому факту поступило два заявления с обеих сторон, в настоящее время проводится проверка, пока разбираемся, как всё было на самом деле», — сообщили ТАСС в МВД по Алтайскому краю.

Номер школы в пресс-службе не уточняется. Однако известно, что заявления поступили в отдел полиции по Индустриальному району.

Напомним, в августе в Алтае произошёл ещё один инцидент: двухлетняя девочка погибла по вине бабушки от ожогов.

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сегодня 12:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетям

вчера 13:50 Общество 0 Коммент.

Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

вчера 11:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и попытался скрыться после аварии под Новосибирском

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