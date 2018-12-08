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#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические принты

Рубрика: общество

10.12.2018 13:41

скриншот видео с сайта youtube.com

Пенсионер из Алтайского края не так давно прославился в интернете благодаря видео, где он жалуется на бедность; в честь этого один из интернет-магазинов решил помочь мужчине найти денег.

Вячеслав Степанович на прошлой неделе стал известен благодаря своему экспрессивному ответу на вопрос, нравится ли ему городская ёлка. Он весьма эмоционально высказался о том, что ему нечего есть и он «… без соли доедает». В поддержку пенсионера интернет-магазин Vsemayki.ru выпустил коллекцию принтов с надписями «#безсоли», «ёлочка мне нравится» и «#безБоли».

20 % с продаж вещей в декабре и январе компания передаст Вячеславу Степановичу.

«Мы понимаем, что это одна история из тысяч. Сейчас мы поможем Вячеславу Степановичу, но хотим, чтобы это стало началом чего-то большего. Мы хотим, чтобы помощи людям уделялось больше внимания. Так эти принты не просто дадут людям выразить социальную позицию, но и сделать доброе дело. И в итоге в чьей-то жизни станет меньше боли», — прокомментировала пресс-секретарь компании Юлия Бармаева.

Напомним, в сентябре стало известно, что грозовой кошак и Gussi стали самыми популярными принтами у новосибирцев.

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Лента новостей

Предложить новость

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

сегодня 16:53 Бизнес 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

сегодня 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Депардье и коллапс в метро – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетям

вчера 13:50 Общество 0 Коммент.

Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

вчера 11:06 Общество 0 Коммент.

Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей

вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и попытался скрыться после аварии под Новосибирском

08.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

За рисунки на стенах и неочищенные крыши накажут 40 управляющих компаний в Новосибирске

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

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