Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические принты

скриншот видео с сайта youtube.com

Пенсионер из Алтайского края не так давно прославился в интернете благодаря видео, где он жалуется на бедность; в честь этого один из интернет-магазинов решил помочь мужчине найти денег.

Вячеслав Степанович на прошлой неделе стал известен благодаря своему экспрессивному ответу на вопрос, нравится ли ему городская ёлка. Он весьма эмоционально высказался о том, что ему нечего есть и он «… без соли доедает». В поддержку пенсионера интернет-магазин Vsemayki.ru выпустил коллекцию принтов с надписями «#безсоли», «ёлочка мне нравится» и «#безБоли».

20 % с продаж вещей в декабре и январе компания передаст Вячеславу Степановичу.

«Мы понимаем, что это одна история из тысяч. Сейчас мы поможем Вячеславу Степановичу, но хотим, чтобы это стало началом чего-то большего. Мы хотим, чтобы помощи людям уделялось больше внимания. Так эти принты не просто дадут людям выразить социальную позицию, но и сделать доброе дело. И в итоге в чьей-то жизни станет меньше боли», — прокомментировала пресс-секретарь компании Юлия Бармаева.

Напомним, в сентябре стало известно, что грозовой кошак и Gussi стали самыми популярными принтами у новосибирцев.