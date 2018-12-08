День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

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18 декабря в рамках мероприятия будут представлены три блока деловой программы, параллельно будет работать консультационный центр.

В деловой программе более 20 экспертов представят выступления по актуальным для бизнеса направлениям: государственная поддержка инвестиций и предпринимательства в Новосибирской области, инвестиционные площадки Новосибирской области, возможности повышения производительности труда на предприятии. Также спикеры проведут 10 мастер-классов.

В деловой программе принимают участие, помимо АИР, представители минэкономразвития НСО, минпромторга НСО, федеральных и региональных фондов поддержки бизнеса, а также новосибирских компаний, которые расскажут о своем опыте по направлениям секций.

На протяжении мероприятия ведущие специалисты АИР проведут индивидуальные консультации по государственной поддержке инвесторов, привлечению финансирования в проекты, их продвижению в России и за рубежом и другим вопросам. Также гости мероприятия смогут получить первичную экспертизу проектов, юридические консультации по их реализации, оценить готовые инвестиционные предложения.

Мероприятие состоится в «Марриотт Отель Новосибирск» (улица Орджоникидзе, 31), начало в 10:00.

Программа мероприятия, регистрация по ссылке.