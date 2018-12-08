Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

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Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларовРубрика: проиcшествия
10.12.2018 15:33
фото пресс-службы МВД по Новосибирской области
Полиция задержала иностранца, который пообещал новосибирцу купить роскошный автомобиль по выгодной цене.
Сотрудники МВД России по Новосибирской области задержали 40-летнего гражданина одного из государств Африки, который решил обокрасть на 5 тысяч долларов жителя Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Злоумышленник втёрся в доверие к молодому предпринимателю в одном из городских кафе и пообещал купить для пострадавшего автомобиль «Мазда 6» на выгодных условиях, но, взяв деньги, перестал выходить на связь. Новосибирец заявил об инциденте в полицию, и вскоре фигуранта задержали на съёмной квартире с частью суммы.
На иностранца заведено дело по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере».
Напоминаем, в октябре другой иностранец попытался провезти в Новосибирск запрещённую в Российской Федерации литературу, но также был пойман.
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