Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

фото пресс-службы МВД по Новосибирской области

Полиция задержала иностранца, который пообещал новосибирцу купить роскошный автомобиль по выгодной цене.

Сотрудники МВД России по Новосибирской области задержали 40-летнего гражданина одного из государств Африки, который решил обокрасть на 5 тысяч долларов жителя Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленник втёрся в доверие к молодому предпринимателю в одном из городских кафе и пообещал купить для пострадавшего автомобиль «Мазда 6» на выгодных условиях, но, взяв деньги, перестал выходить на связь. Новосибирец заявил об инциденте в полицию, и вскоре фигуранта задержали на съёмной квартире с частью суммы.

На иностранца заведено дело по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере».

Напоминаем, в октябре другой иностранец попытался провезти в Новосибирск запрещённую в Российской Федерации литературу, но также был пойман.