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Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

Рубрика: проиcшествия

10.12.2018 18:40

ФОТО С САЙТА NSK.SLEDCOM.RU

Пару дней назад женщина рассказала, что её не так давно переболевшего ребёнка выставили вечером из маршрутки в Бердске; теперь за дело взялось региональное министерство транспорта.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области прокомментировало ситуацию, произошедшую вечером 7 декабря в Бердске. Тогда, как рассказала мать ребёнка местному порталу, водитель маршрутки № 17 «Медсанчасть № 129 – пос. Боровой» высадил 10-летнего мальчика, у которого не хватило нескольких рублей на проезд.

Как отметили в министерстве, они совместно с представителями администрации Бердска провели совещание по этому поводу. По итогу они не нашли полного подтверждения произошедшего.

«В связи с обслуживанием маршрута несколькими перевозчиками и отсутствием информации о конкретном автобусе затруднён поиск водителя транспортного средства. Относительно случившегося инцидента минтранс рекомендовал перевозчику тщательно разобраться в ситуации и при необходимости применить дисциплинарные меры воздействия к водителю (его личность сейчас устанавливается), перевозившему ребёнка, а также провести внеплановый инструктаж с водителями предприятия», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Также сегодня, 10 декабря, администрация Бердска по рекомендации минтранса провела внеплановое совещание с перевозчиками о недопущении халатного отношения к детям-пассажирам.

Министр Анатолий Костылевский отметил, что по закону пассажира, не оплатившего проезд, должны высадить на остановке, и родителям следует заботиться, чтобы у ребёнка были деньги на общественный транспорт.

Напомним, в декабре стало известно, что водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшего ребёнка.

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