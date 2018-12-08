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На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

Рубрика: общество

10.12.2018 15:47

фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирской области школы уже не могут вмещать всех учеников; для решения проблемы в следующем году построят семь новых образовательных учреждений.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук выступил с докладом о мерах по увеличению количества мест в образовательных учреждениях. Исходя из него, на данный момент в регионе обучается около 325 тысяч школьников. По сравнению с прошлым годом, общее количество учеников увеличилось на 11 тысяч. Ожидается, что к 2025 году их станет больше ещё на 70 тысяч. Сейчас школы в регионе перегружены.

Схожая ситуация сложилась с детскими садами. Общая численность детей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в дошкольном образовании, составляет 18 тысяч человек без учёта численности детей мигрантов, которые также претендуют на места.

Губернатор Андрей Травников подтвердил актуальность проблемы для области, аргументируя это тем, что население действительно неуклонно растёт и количество детей увеличивается. Однако он напомнил, что Новосибирская область имеет опережающие темпы строительства новых школ и может рассчитывать на дальнейшую поддержку из федерального бюджета.

В области реализуется программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области на 2015–2025 годы», в рамках которой уже построено и реконструировано 11 школ, а это 5867 новых мест для учащихся.

В новом году ожидается ввод ещё 7 школ с 4701 местом. Всего на эти цели в проекте Закона Новосибирской области на 2019 год запланированы средства в объёме 4 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – 2,725 млрд рублей; из федерального бюджета – 1,277 млрд рублей. Из муниципальных бюджетов – 18 млн руб.

Несмотря на все успехи муниципалитетов, губернатор призвал не сбавлять темпы строительства.

«Проблема дефицита мест в школах и детских садах, техническое состояние зданий находятся на муниципальном уровне полномочий. Разумеется, нужно пользоваться помощью федерального центра, нужно доказывать, что мы способны реализовывать масштабные проекты в сфере образования, готовы делать это ускоренными темпами», – пояснил Андрей Травников.

Напомним, 10 декабря стало известно, что в новосибирских школах начнут преподавать испанский язык.

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