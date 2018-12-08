Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

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Следственный комитет рассказал реальные истории ребят, которые, несмотря на свой юный возраст, заступались за близких и слабых, порой вступая в схватку со взрослыми преступниками.

Вчера, 9 декабря, в России отмечали День Героев Отечества, когда принято отдавать дань самоотверженности, мужеству людей. В честь этого следственный комитет Новосибирской области опубликовал список и истории ещё совсем маленьких, но уже героев. К сожалению, награждены они все уже посмертно.

«В наше, казалось бы, мирное время, нет никакой надобности в том, чтобы дети бросались на амбразуру, ценой собственной жизни защищая своих близких и совсем незнакомых людей. Кажется немыслимым, непонятным, недопустимым, что такие истории всё ещё имеют место быть», — отметила пресс-служба следственного комитета.

Евгений, 7 лет (06.03.2001 – 28.11.2008). Посмертно награждён Орденом Мужества.

Вечером 28 ноября 2008 года 7-летний Женя сидел дома со своей 12-летней сестрой, когда к ним ворвался грабитель. Злоумышленный набросился на девочку и Женя, как настоящий мужчина, не растерялся и решил защитить сестру. Он схватил кухонный нож и нанёс грабителю несколько ударов. Однако в ответ преступник ударил мальчика восемь раз ножом в спину.

Во время этого девочка успела выбежать из дома и позвать людей на помощь. Но, к сожалению, Женю спасти не успели. Мальчик скончался от полученных ранений.

«Сила воли и духа, львиная храбрость и готовность сделать шаг в пропасть ради другого человека подарили этому миру великого героя, Женю. Его поступок, его образ, его история стали для всех нас уроком и примером», — сообщили в следкоме.

Данил, 12 лет (12.12.1999 – 05.05.2012). Посмертно награждён Орденом Мужества.

5 мая 2012 года маленький мальчик упал в фонтан, работающий под напряжением. Ребёнок потерял сознание и опустился в воду. На помощь ребёнку бросился только 12-летний Данил. Он вытащил мальчика из воды, но сам получил смертельный удар током. Подросток скончался от полученных травм.

«В тот роковой день Данил отдал свою жизнь спасённому малышу, ничуть не сомневаясь в своем поступке. Перед лицом опасности юный герой Данил буквально подарил этому мальчику второе рождение», — отметили в ведомстве.

Андрей, 14 лет (29.10.2001 – 27.10.2014). Посмертно награждён медалью «За спасение погибавших».

27 октября 2014 года в следственный комитет сообщили об исчезновении 12-летнего Андрея и его 11-летней сестры. Через сутки поисков в лесном массиве нашли их трупы. Спустя пять дней следователи выяснили обстоятельства случившегося и задержали преступника.

Как оказалось, злоумышленник затащил детей в лес и напал на девочку. Андрей до последнего пытался защитить младшую сестру, вступив в борьбу с мужчиной намного старше его.

«Мы будем помнить об этой ужасной трагедии и подвиге Андрея Касимова как о примере великой силы духа, заключённой в простом сельском мальчике», — отметили в следкоме.

Иван, 16 лет (04.10.2002 – 04.12.2018). Посмертно награждён медалью СК России «Доблесть и отвага».

В один из вечеров пьяный сосед напал на мать Вани и нанёс ей 27 ножевых ранений. Мальчик не мог спокойно смотреть, как убивают его маму, поэтому попытался дать отпор и помешать преступнику. За это мужчина взял гантель и трижды ударил мальчика по голове.

Полтора года мальчик пребывал в тяжёлом, почти безжизненном состоянии под присмотром врачей. Вся страна собирала ему деньги на лечение. Однако 4 декабря Ваня скончался в больнице. В это время рядом даже не было мамы – по информации местных СМИ, она лечилась от алкоголизма.

«Ваня – это не просто мальчик, теперь это символ настоящего мужчины, хранителя и защитника семьи. А символы – бессмертны. В тот день Иван Крапивин не проиграл схватку, он её выиграл, показав нам всем, что такое настоящее мужество», — подытожили в следкоме.

Напомним, в августе МЧС рассказало, как двое школьников спасли из горящего дома женщину с детьми в Омской области.