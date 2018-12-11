Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

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Проект «Час чтения» Новосибирской государственной областной научной библиотеки вошёл в число лучших инициатив, представленных в рамках конкурса «Доброволец России-2018».

Конкурс «Доброволец России-2018» включал в себя пять этапов: очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, менторская работа, поддержка реализации добровольческих проектов. Заявки на него подали более 700 кандидатов, из проектов которых отобрали 80 лучших инициатив в 45 регионов. От Новосибирской области в акселерационную программу вошёл проект Новосибирской государственной областной научной библиотеки «Час чтения».

Данный проект представляет собой акцию, когда артисты театров в свободное время бесплатно читают вслух отрывки произведений в библиотеках. За четыре года существования «Часа чтения» в Новосибирске проект обрёл некоторую популярность: на каждую встречу приходит порядка 100 человек.

«По результатам программы акселерации будет составлен сборник, куда войдут 100 лучших достойных волонтёрских проектов страны, после чего издание с лучшими практиками будет тиражироваться в регионы России», — отметили в Новосибирской государственной областной научной библиотеке.

Ближайший «Час чтения» пройдёт сегодня, 11 декабря, в 18:30.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошла лекция на тему: отличаются ли эмоции зверя от человеческих.