Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

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Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 годаРубрика: афиша, культура
11.12.2018 08:03
фото предоставила НГОНБ
Проект «Час чтения» Новосибирской государственной областной научной библиотеки вошёл в число лучших инициатив, представленных в рамках конкурса «Доброволец России-2018».
Конкурс «Доброволец России-2018» включал в себя пять этапов: очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, менторская работа, поддержка реализации добровольческих проектов. Заявки на него подали более 700 кандидатов, из проектов которых отобрали 80 лучших инициатив в 45 регионов. От Новосибирской области в акселерационную программу вошёл проект Новосибирской государственной областной научной библиотеки «Час чтения».
Данный проект представляет собой акцию, когда артисты театров в свободное время бесплатно читают вслух отрывки произведений в библиотеках. За четыре года существования «Часа чтения» в Новосибирске проект обрёл некоторую популярность: на каждую встречу приходит порядка 100 человек.
«По результатам программы акселерации будет составлен сборник, куда войдут 100 лучших достойных волонтёрских проектов страны, после чего издание с лучшими практиками будет тиражироваться в регионы России», — отметили в Новосибирской государственной областной научной библиотеке.
Ближайший «Час чтения» пройдёт сегодня, 11 декабря, в 18:30.
Напомним, в ноябре в Новосибирске прошла лекция на тему: отличаются ли эмоции зверя от человеческих.
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