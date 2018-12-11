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Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

Рубрика: афиша, культура

11.12.2018 08:03

фото предоставила НГОНБ

Проект «Час чтения» Новосибирской государственной областной научной библиотеки вошёл в число лучших инициатив, представленных в рамках конкурса «Доброволец России-2018». 

Конкурс «Доброволец России-2018» включал в себя пять этапов: очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, менторская работа, поддержка реализации добровольческих проектов. Заявки на него подали более 700 кандидатов, из проектов которых отобрали 80 лучших инициатив в 45 регионов. От Новосибирской области в акселерационную программу вошёл проект Новосибирской государственной областной научной библиотеки «Час чтения».

Данный проект представляет собой акцию, когда артисты театров в свободное время бесплатно читают вслух отрывки произведений в библиотеках. За четыре года существования «Часа чтения» в Новосибирске проект обрёл некоторую популярность: на каждую встречу приходит порядка 100 человек.

«По результатам программы акселерации будет составлен сборник, куда войдут 100 лучших достойных волонтёрских проектов страны, после чего издание с лучшими практиками будет тиражироваться в регионы России», — отметили в Новосибирской государственной областной научной библиотеке.

Ближайший «Час чтения» пройдёт сегодня, 11 декабря, в 18:30.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошла лекция на тему: отличаются ли эмоции зверя от человеческих.

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Лента новостей

Предложить новость

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

сегодня 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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