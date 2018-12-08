Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

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В течение 2019 года в Новосибирской области два раза поднимут цены на тепловую энергию; всего тарифы увеличатся почти на 5 %.

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров заявил сегодня, 10 декабря, о завершении экспертизы обосновывающих документов по вопросу об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Сибирская энергетическая компания».

«Гарей Асмодьяров уточнил, что в ходе рассмотрения поступивших документов были скорректированы первоначальные предложения ресурсоснабжающей организации, которые предусматривали более высокий тариф», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

В итоге департамент по тарифам установил для жителей Новосибирской области: с 1 января 2018 года тариф на тепловую энергию составит 1 290,8 рубля за Гкал, с 1 июля 2019 года – 1331,35 рубля. Гарей Асмодьяров отметил, что новые тарифы являются одними из самых низких в стране.

Напомним, в 2019 году в Новосибирской области также дважды поднимут тарифы на питьевую воду и водоотведение.