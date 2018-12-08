В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

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Мэрия Новосибирска и Министерство образования Королевства Испания планируют взаимодействовать в области распространения обучения испанскому языку.

Завтра, 11 декабря, подпишут меморандум между мэрией Новосибирска и Министерством образования и профобучения Королевства Испания. В рамках сотрудничества в столице Сибири начнут активно обучать, в том числе и школах, испанскому языку.

«Подписи под документом поставят заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп и атташе по вопросам образования Посольства Королевства Испания в РФ Хосе Аурелио Льянеса Вильянуэва», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Напомним, в декабре в красноярском лицее появился свой аналог школы из вселенной Гарри Поттера.