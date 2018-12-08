Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

Yota снизила цены на планшетной линейке. Стоимость подключения безлимитных мобильных приложений сократилась более чем на 50 %.

«Безлимит на планшете стал дешевле: теперь можно подключить неограниченный доступ к YouTube всего за 25 рублей, к VK и любимому мессенджеру за 10 и 5 рублей соответственно, докупить 1 Гб трафика и удовлетворить все свои запросы меньше, чем за 300 рублей в месяц», — прокомментировал директор по продуктам «Планшет – модем» Yota Александр Капралов.

Теперь безлимитные мессенджеры на планшете можно подключить за 5 рублей вместо 10, соцсети — за 10 рублей вместо 20, а безлимитный трафик к музыкальным приложениям можно включить также за 10 рублей вместо 30.

Кроме того, теперь клиенты могут подключить новые пакеты трафика: 1 Гб (от 90 до 290 рублей в зависимости от региона) и 50 Гб (от 150 до 720 рублей в зависимости от региона) в зависимости от региона.

Подробнее на https://www.yota.ru/tablet/.



Напомним, в декабре Yota извинилась за то, что запустила новую рекламную кампанию.