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Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

Рубрика: общество

10.12.2018 12:46

Yota снизила цены на планшетной линейке. Стоимость подключения безлимитных мобильных приложений сократилась более чем на 50 %.

«Безлимит на планшете стал дешевле: теперь можно подключить неограниченный доступ к YouTube всего за 25 рублей, к VK и любимому мессенджеру за 10 и 5 рублей соответственно, докупить 1 Гб трафика и удовлетворить все свои запросы меньше, чем за 300 рублей в месяц», — прокомментировал директор по продуктам «Планшет – модем» Yota Александр Капралов.

Теперь безлимитные мессенджеры на планшете можно подключить за 5 рублей вместо 10, соцсети — за 10 рублей вместо 20, а безлимитный трафик к музыкальным приложениям можно включить также за 10 рублей вместо 30.

Кроме того, теперь клиенты могут подключить новые пакеты трафика: 1 Гб (от 90 до 290 рублей в зависимости от региона) и 50 Гб (от 150 до 720 рублей в зависимости от региона) в зависимости от региона.

Подробнее на https://www.yota.ru/tablet/.

Напомним, в декабре Yota извинилась за то, что запустила новую рекламную кампанию.

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Лента новостей

Предложить новость

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

сегодня 16:53 Бизнес 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

сегодня 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Гроб на лыжах в парке озадачил жителей Омска

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Депардье и коллапс в метро – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Закат на морозе приковал новосибирцев к соцсетям

вчера 13:50 Общество 0 Коммент.

Почти половина жителей Новосибирска выпрашивают подарки у близких

вчера 11:06 Общество 0 Коммент.

Обидное поражение: хоккейная «Сибирь» не смогла обыграть уральских гостей

вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и попытался скрыться после аварии под Новосибирском

08.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Власти наградят новосибирцев с самыми новогодними окнами

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

За рисунки на стенах и неочищенные крыши накажут 40 управляющих компаний в Новосибирске

08.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Они окажут нам поддержку»: банкет на сцене новосибирской оперы прокомментировали в театре

07.12.2018 Культура 0 Коммент.

Более половины смертей в России происходят из-за плохого питания

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей

07.12.2018 Общество 0 Коммент.

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