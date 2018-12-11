Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

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В пожилом возрасте ушёл из жизни талантливый педагог, музыковед Борис Шиндин – мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил свои соболезнования.

Вчера, 10 декабря, на 77 году жизни скончался заслуженный деятель искусств РФ, член-корреспондент Сибирской академии наук высшей школы Борис Шиндин. Благодаря его работе был сформировано научное направление по изучению проблем древнерусского певческого искусства. А во время своей работы в Новосибирской государственной консерватории он воспитал свыше 50 талантливых музыкантов, а также учёных в сфере искусствоведения.

Соболезнования родным и близким Бориса Шиндина выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Борис Александрович отдал себя своему любимому делу без остатка. А ещё он любил жизнь, любил своих учеников и щедро делился с ними своим душевным теплом и вниманием. Мудрый, талантливый, принципиальный – он навсегда останется в памяти коллег, учеников именно таким», — отметил глава города.

Напомним, в ноябре в Новосибирске скончался доктор медицинских наук, профессор Юрий Бородин.