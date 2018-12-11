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Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

Рубрика: общество, культура

11.12.2018 07:04

фото с сайта pixabay.com

В пожилом возрасте ушёл из жизни талантливый педагог, музыковед Борис Шиндин – мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил свои соболезнования.

Вчера, 10 декабря, на 77 году жизни скончался заслуженный деятель искусств РФ, член-корреспондент Сибирской академии наук высшей школы Борис Шиндин. Благодаря его работе был сформировано научное направление по изучению проблем древнерусского певческого искусства. А во время своей работы в Новосибирской государственной консерватории он воспитал свыше 50 талантливых музыкантов, а также учёных в сфере искусствоведения.

Соболезнования родным и близким Бориса Шиндина выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Борис Александрович отдал себя своему любимому делу без остатка. А ещё он любил жизнь, любил своих учеников и щедро делился с ними своим душевным теплом и вниманием. Мудрый, талантливый, принципиальный – он навсегда останется в памяти коллег, учеников именно таким», — отметил глава города.

Напомним, в ноябре в Новосибирске скончался доктор медицинских наук, профессор Юрий Бородин.

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Предложить новость

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

сегодня 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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