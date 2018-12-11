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За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

11.12.2018 15:10

фото с сайта pixabay.com

Бывшего сотрудника новосибирской полиции будут судить за попытку похитить бритву из магазина парфюмерии и косметики.

Бывшего сотрудника УМВД России по Новосибирску Дениса Серебрякова обвинили в покушении на кражу. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина проник в магазин «Парфюмерия и косметика» на улице Бориса Богаткова и похитил оттуда бритву Gillette, а также упаковку сменных кассет для станка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, сумма похищенного составила почти три тысячи рублей.

«Похищенные вещи злоумышленник поместил в карман своей куртки. Однако распорядиться ими ему не удалось, так как он был обнаружен сотрудницей магазина и задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны Дзержинского района на месте преступления», — рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде. За преступление экс-полицейского предусматриваются разные варианты наказания: штраф до двухсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до пяти лет с ограничением свободы до года или без такового, лишение свободы до пяти лет с ограничением свободы до года или без такового.

Напомним, в январе красноярский студент украл мороженое из ларька.

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Предложить новость

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Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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