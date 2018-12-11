За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

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Бывшего сотрудника новосибирской полиции будут судить за попытку похитить бритву из магазина парфюмерии и косметики.

Бывшего сотрудника УМВД России по Новосибирску Дениса Серебрякова обвинили в покушении на кражу. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина проник в магазин «Парфюмерия и косметика» на улице Бориса Богаткова и похитил оттуда бритву Gillette, а также упаковку сменных кассет для станка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, сумма похищенного составила почти три тысячи рублей.

«Похищенные вещи злоумышленник поместил в карман своей куртки. Однако распорядиться ими ему не удалось, так как он был обнаружен сотрудницей магазина и задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны Дзержинского района на месте преступления», — рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде. За преступление экс-полицейского предусматриваются разные варианты наказания: штраф до двухсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до пяти лет с ограничением свободы до года или без такового, лишение свободы до пяти лет с ограничением свободы до года или без такового.

Напомним, в январе красноярский студент украл мороженое из ларька.