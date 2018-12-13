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Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

Рубрика: общество

13.12.2018 16:19

фото предоставлено компанией «Теле2»

В Новосибирске подвели итоги четырёхлетнего развития скоростного интернета от Tele2.

Итоги развития на рынке скоростного интернета подвела компания Tele2 на встрече в уютном ресторане Le Pin. Коммерческий запуск сети 3G в Новосибирске оператор провел четыре года назад.

«В самом конце ноября 2014 года Tele2 запустила в Новосибирске сеть 3G. Это была вторая для компании Tele2 сеть быстрого интернета – первую неделей раньше запустили в Петербурге. Запуск 3G стал для нас колоссальным рывком. Практически сразу после этого события мы увидели рост числа подключений и сокращение оттока – людям действительно нужен был быстрый мобильный интернет», — рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

 

 

В августе 2016 года, продолжил Дмитрий Кромский, оператор запустил в Новосибирске сеть 4G. Это позволило одновременно разгрузить сеть 3G и предоставить аудитории с продвинутыми гаджетами более современную технологию. Сегодня скоростной интернет Tele2 доступен на территории, где проживает 91% жителей Новосибирской области.

По словам технического директора макрорегиона «Сибирь» Tele2 Евгения Картузова, для достижения таких результатов оператор использовал альтернативный подход к строительству сетей 4G. Дело в том, что в России большая часть сетей 4G изначально строилась в «высоком» диапазоне – 2600 МГц. Tele2 же стал строить сети в «низких» частотных диапазонах, в частности – 1800 МГц. Это позволяет, говорит Евгений Картузов, с помощью одной базовой станции покрыть в условиях городской застройки территорию практически вчетверо больше, чем при использовании частоты 2600 МГц. А на частоте 800 МГц можно и вовсе строить одну базовую станцию на 25 км и получать хорошее качество услуги при малом числе пользователей, например, в сельской местности, вдоль автомобильных дорог. 

 

Как отметил на пресс-конференции Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2, только с начала этого года общий трафик передачи данных в сети оператора вырос на 83% — без малого вдвое. Основной вклад в этот рост внесла именно технология 4G – 86% всего прироста мобильной передачи данных пришлось именно на сеть четвертого поколения.

«Сейчас через сеть 4G проходит почти 60 % всего объёма мобильного трафика данных. Кстати, весь последний год трафик в 4G растёт двузначными темпами – по 12 % в месяц, а его доля в общем трафике каждый месяц в среднем увеличивается на два процентных пункта», – отметил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьёв.

К Новому году компания подготовила очередное предложение для своих новых клиентов – оператор дарит безлимитный мобильный интернет на три месяца с момента подключения. Для этого необходимо выбрать пакетные тарифы из линейки «Мой Tele2».

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