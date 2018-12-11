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Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

Рубрика: общество

11.12.2018 15:59

фото и видео предоставлены пресс-службой НГТУ

В Новосибирске приняли и торжественной пронесли в эстафете огонь Зимней универсиады-2019.

Старт эстафеты огня был дан на площадке перед вторым корпусом НГТУ сегодня, 11 декабря. До этого всю ночь Огонь был под охраной университета. Первым факелоносцем в городе стал победитель Всемирной летней универсиады по лёгкой атлетике Игорь Максимов (магистрант факультета энергетики НГТУ, мастер спорта международного класса). Тысячи студентов наблюдали за данным событием, сообщили в пресс-службе вуза.

Участники эстафеты бежали до сноуборд-парка «Горский», где огонь перехватила Посол Зимней универсиады-2019 Алёна Заварзина, после чего она спустилась по одной из трасс. Наверх же факел доставил многократный победитель и призёр всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.

«Общая протяжённость маршрута в Новосибирске — 2600 метров. Эстафета огня идёт по центральным улицам левого и правого берегов Оби. Участники второй части маршрута стартовали после 13:30 от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета», — отметили в пресс-службе НГТУ.

Эстафета завершилась на площади Пименова, там у ГПНТБ СО РАН зажгли городскую чашу Огня.

Теперь огонь повезут в Томск, где 15 декабря продолжится эстафета.

Напомним, в июле стало известно, что в преддверии Универсиады-2019 из красноярских подростков сделают профессиональных болельщиков.

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сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

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вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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