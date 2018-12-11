Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

фото и видео предоставлены пресс-службой НГТУ

В Новосибирске приняли и торжественной пронесли в эстафете огонь Зимней универсиады-2019.

Старт эстафеты огня был дан на площадке перед вторым корпусом НГТУ сегодня, 11 декабря. До этого всю ночь Огонь был под охраной университета. Первым факелоносцем в городе стал победитель Всемирной летней универсиады по лёгкой атлетике Игорь Максимов (магистрант факультета энергетики НГТУ, мастер спорта международного класса). Тысячи студентов наблюдали за данным событием, сообщили в пресс-службе вуза.

Участники эстафеты бежали до сноуборд-парка «Горский», где огонь перехватила Посол Зимней универсиады-2019 Алёна Заварзина, после чего она спустилась по одной из трасс. Наверх же факел доставил многократный победитель и призёр всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.

«Общая протяжённость маршрута в Новосибирске — 2600 метров. Эстафета огня идёт по центральным улицам левого и правого берегов Оби. Участники второй части маршрута стартовали после 13:30 от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета», — отметили в пресс-службе НГТУ.

Эстафета завершилась на площади Пименова, там у ГПНТБ СО РАН зажгли городскую чашу Огня.

Теперь огонь повезут в Томск, где 15 декабря продолжится эстафета.

Напомним, в июле стало известно, что в преддверии Универсиады-2019 из красноярских подростков сделают профессиональных болельщиков.