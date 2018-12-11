Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

Лента новостейПредложить новость
За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске
Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз
На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области
Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов
Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете
Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачамРубрика: общество, наука
11.12.2018 10:55
фото с сайта pixabay.com
В новосибирской клинике продемонстрировали работу новой системы голосовых коммуникаций для пациентов и врачей – в скором времени её внедрят в остальные медучреждения города.
Медучреждения города в скором времени оснастят автоматизированной системой голосовых коммуникаций для связи пациентов и врачей. Её разработали в Новосибирске в рамках федеральной программы «Умный город» при поддержке мэрии. Впервые работу этой системы опробовали в клинике «Авиценна».
Запись пациентов будет работать по технологии iVoice, которая использует искусственный интеллект, способный распознавать голоса. На данный момент систему тестируют в областной клинической больнице, а также ведутся переговоры о её внедрении в муниципальной новосибирской аптечной сети.
«Робот, который распознаёт голос, поддерживает разговор, записывает позвонившего клиента на приём к врачу с учётом жалоб и пожеланий. Одновременно робот может принять несколько тысяч звонков, таким образом, вопрос дозвона в поликлинику будет решаться 100 %-но», – отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
Благодаря данной системе можно будет не только записывать пациентов на приём, но и, например, заменить систему карточек электронным документооборотом. Более того, с помощью неё врач сможет с помощью голоса заполнять истории болезни пациента во время приёма.
Напомним, в декабре стало известно, что в Новосибирске впервые «трудоустроился» робот-консультант, составляющий ответы с помощью нейросетей.
Комментарии
Лента новостей
За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске
Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз
На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области
Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов
Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете
Статьи по теме
Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи
За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Далеко, но как живой
Абонент Tele2 на отдыхе: не опоздал, не растерялся и н...
Новости по теме
Популярное