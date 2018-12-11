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Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

Рубрика: общество, наука

11.12.2018 10:55

фото с сайта pixabay.com

В новосибирской клинике продемонстрировали работу новой системы голосовых коммуникаций для пациентов и врачей – в скором времени её внедрят в остальные медучреждения города.

Медучреждения города в скором времени оснастят автоматизированной системой голосовых коммуникаций для связи пациентов и врачей. Её разработали в Новосибирске в рамках федеральной программы «Умный город» при поддержке мэрии. Впервые работу этой системы опробовали в клинике «Авиценна».

Запись пациентов будет работать по технологии iVoice, которая использует искусственный интеллект, способный распознавать голоса. На данный момент систему тестируют в областной клинической больнице, а также ведутся переговоры о её внедрении в муниципальной новосибирской аптечной сети.

«Робот, который распознаёт голос, поддерживает разговор, записывает позвонившего клиента на приём к врачу с учётом жалоб и пожеланий. Одновременно робот может принять несколько тысяч звонков, таким образом, вопрос дозвона в поликлинику будет решаться 100 %-но», – отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Благодаря данной системе можно будет не только записывать пациентов на приём, но и, например, заменить систему карточек электронным документооборотом. Более того, с помощью неё врач сможет с помощью голоса заполнять истории болезни пациента во время приёма.

Напомним, в декабре стало известно, что в Новосибирске впервые «трудоустроился» робот-консультант, составляющий ответы с помощью нейросетей.

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Предложить новость

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

сегодня 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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