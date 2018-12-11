Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

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В Новосибирске провели социальный эксперимент, где актёры просили детей, оставшихся одних дома, впустить их домой погреться.

Социальный эксперимент «Серый Волк на страже детской безопасности» провели актёры «Первого театра» Семён Грицаенко и Захар Дворжецкий, а также «Электронный город». Целью было проверить, впустит ли ребёнок домой незнакомца.

«Авторы проекта выяснили, что каждый третий ребёнок может открыть дверь незнакомцу. В эксперименте приняли участие 10 детей в возрасте от шести до 12 лет», — отметили организаторы.

За ходом эксперимента наблюдали родители детей через специальное мобильное приложение. Актёры нарядились в костюмы серого волка, звонили в домофоны и просили детей впустить их погреться. Шесть ребят не повелись на уловки «зверей», а четверо открыли им дверь в подъезд.

«Один мальчик был готов даже открыть дверь в квартиру и извинялся, что у него нет ключей», — сообщили организаторы.

Детский и семейный психолог Анна Бердникова рассказала позже участникам эксперимента, когда и как говорить с детьми. По её словам, ребёнку непросто быть одному дома, поэтому если в течение дня он соблюдал правила поведения, нужно его похвалить и сказать, что вы им гордитесь.

«Даже если он вёл себя не совсем по правилам, выделите небольшой элемент правильного поведения и похвалите за него», — отметила психолог.

Новосибирская полиция регулярно проводит профилактические мероприятия, в том числе по обеспечению безопасности детей.

«Главное, чтобы не только сотрудники полиции говорили с детьми об этом, но и родители постоянно объясняли, что нельзя входить в лифт с посторонними, пускать их в подъезд и брать у них различные предметы», — подчеркнула руководитель отдела по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области Татьяна Сотникова.

Напомним, в июне в Новосибирске сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка.