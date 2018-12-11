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Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

Рубрика: общество

11.12.2018 16:35

фото предоставило «Выбери радио»

Зима — время, когда хочется согревать друг друга своим теплом и заботой; Love Radio помогает создать все условия для этого и дарит Big Love Weekend.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно до 28 декабря вступить в группу Love Radio Новосибирск во «ВКонтакте» и выложить в специальный альбом зимнее романтичное фото со своей второй половинкой.

Каждую пятницу редакция Love Radio будет определять победителя недели, который получит путёвку на загородный отдых для двоих. Непременными составляющими волшебных дней станут: двухместный номер, трёхразовое питание, сауна, хаммам, бильярд, теннис, боулинг, тренажёрный зал.

Помимо этого, у горожан есть шанс выиграть специальный приз от партнёра проекта – Nail Studio 24. Чтобы получить сертификат на услуги салона номиналом 1000 рублей, нужно выложить фото с любимым человеком в «Инстаграм» с хэштегом #BigLoveWeekend и отметить на нём Nail Studio 24.

Подробности в официальной группе Love Radio во «ВКонтакте»: https://vk.com/loveradio54.

Слушай Love Radio и получай незабываемый Big Love Weekend!

Запрещено для детей.

Напомним, в октябре новосибирцы могли признаваться в любви в прямом эфире Love Radio.

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Лента новостей

Предложить новость

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

сегодня 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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