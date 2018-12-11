Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

фото предоставило «Выбери радио»

Зима — время, когда хочется согревать друг друга своим теплом и заботой; Love Radio помогает создать все условия для этого и дарит Big Love Weekend.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно до 28 декабря вступить в группу Love Radio Новосибирск во «ВКонтакте» и выложить в специальный альбом зимнее романтичное фото со своей второй половинкой.

Каждую пятницу редакция Love Radio будет определять победителя недели, который получит путёвку на загородный отдых для двоих. Непременными составляющими волшебных дней станут: двухместный номер, трёхразовое питание, сауна, хаммам, бильярд, теннис, боулинг, тренажёрный зал.

Помимо этого, у горожан есть шанс выиграть специальный приз от партнёра проекта – Nail Studio 24. Чтобы получить сертификат на услуги салона номиналом 1000 рублей, нужно выложить фото с любимым человеком в «Инстаграм» с хэштегом #BigLoveWeekend и отметить на нём Nail Studio 24.

Подробности в официальной группе Love Radio во «ВКонтакте»: https://vk.com/loveradio54.

Слушай Love Radio и получай незабываемый Big Love Weekend!

Запрещено для детей.



Напомним, в октябре новосибирцы могли признаваться в любви в прямом эфире Love Radio.