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Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

Рубрика: работа, общество

11.12.2018 16:40

фото с сайта pixabay.com

Госдума приняла закон о ежегодном повышении МРОТ – к нему будут прибавлять по 117 рублей.

Минимальный размер оплаты труда в России будет ежегодно повышаться на 117 рублей в среднем по стране. Соответствующий закон приняла Госдума 11 декабря.

Как сообщают «РИА Новости», минимальный размер оплаты труда будет равняться 100 % среднего прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

1 января 2019 МРОТ составит 11 280 рублей. Сейчас эта сумма равняется 11 163 рублям – такой уровень минимальной зарплаты установили 1 мая 2018 года.

Напомним, в декабре эксперты выяснили, что каждый пятый россиянин получает меньше 15 тысяч рублей.

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Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

сегодня 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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