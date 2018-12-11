Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

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Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 годаРубрика: работа, общество
11.12.2018 16:40
фото с сайта pixabay.com
Госдума приняла закон о ежегодном повышении МРОТ – к нему будут прибавлять по 117 рублей.
Минимальный размер оплаты труда в России будет ежегодно повышаться на 117 рублей в среднем по стране. Соответствующий закон приняла Госдума 11 декабря.
Как сообщают «РИА Новости», минимальный размер оплаты труда будет равняться 100 % среднего прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.
1 января 2019 МРОТ составит 11 280 рублей. Сейчас эта сумма равняется 11 163 рублям – такой уровень минимальной зарплаты установили 1 мая 2018 года.
Напомним, в декабре эксперты выяснили, что каждый пятый россиянин получает меньше 15 тысяч рублей.
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