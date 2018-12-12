Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

Лента новостейПредложить новость
Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска
Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров
Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске
Новосибирцев с редкими заболеваниями пищевода прооперировали московские врачи
Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погодыРубрика: общество
12.12.2018 06:03
фото с сайта pixabay.com
Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирске – предприятиям рекомендуют сократить выбросы.
О неблагоприятных погодных условиях, способствующих накоплению вредных примесей, предупредили новосибирцев синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Городские власти порекомендовали предприятиям сократить количество выбросов на этот период.
«Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 18 часов 11 декабря до 10 часов 12 декабря», – сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По данным синоптиков, днём 12 декабря температура воздуха в Новосибирске составит -7…-9 градусов. Ночью и утром ожидается изморозь и дымка при прояснении, на дорогах гололедица. Общий уровень загрязнения города будет повышенным.
Напомним, подобная неблагоприятная метеорологическая обстановка наблюдалась в Новосибирске 5 и 6 декабря.
Комментарии
Лента новостей
Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска
Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров
Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске
Новосибирцев с редкими заболеваниями пищевода прооперировали московские врачи
Статьи по теме
Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири
Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...
Небо останется синим
Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...
Новости по теме
Популярное