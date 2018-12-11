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Новосибирцев с редкими заболеваниями пищевода прооперировали московские врачи

Рубрика: общество, наука

11.12.2018 12:26

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске впервые провели эндоскопические операции для лечения редких заболеваний пищевода – в следующем, 2019 году их планируют проводить в городе повсеместно.

Утром 10 декабря в Новосибирской области специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга впервые провели эндоскопическую операцию для лечения редкого заболевания пищевода. Также ещё две операции прошли в рамках обмена опыта с местными коллегами. Об этом рассказал ТАСС руководитель отдела эндоскопии Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, профессор Кирилл Шишин.

Он отметил, что операции по данной технологии помогают избежать травматичного вмешательства при редких болезнях пищевода и глоточно-пищеводного перехода.

«Речь идёт об оперативной помощи больным ахалазией, то есть нарушением проходимости пищевода, и дивертикулом Ценкера — это выпячивание стенки глоточно-пищеводного перехода, которое нарушает нормальное прохождение пищи в желудок, у пациентов с данной патологией с течением времени формируется мешочек, в котором скапливается слюна. Как итог, человек не может нормально глотать и даже разговаривать. Классическое оперативное лечение при дивертикуле — открытая операция с разрезом на шее, после которой пациента ждёт длительная реабилитация», — отметили в агентстве.

Кирилл Шишин объяснил, что при эндоскопической операции пациенту не нужно делать разрез на шее: пациенту вводят через рот специальные трубки, оснащённые в том числе и камерой. Хирург, ориентируясь на изображениях с экранов, пробирается до нужного участка и удаляет дивертикул. Такая операция длится час-полтора, а пациент восстановится за три дня.

Главный эндоскопист Новосибирской области, заведующий эндоскопическим отделением областной больницы Евгений Дробязгин, отметил, что подобные операции в областной больнице планируют поставить «на поток» уже в следующем году.

Напомним, в ноябре в Новосибирске разработали искусственный заменитель клапана, который предназначен для детской хирургии – аналогов в России у него нет.

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сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

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