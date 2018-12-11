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Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

Рубрика: общество

11.12.2018 15:26

фото предоставило «Выбери радио»

Впервые в Новосибирске в эфире «Ретро FM 97.0» слушатели могли выиграть наличные деньги.

В ноябре проходила новая акция под названием «Лёгкие деньги». Каждый день разыгрывалась одна тысяча рублей.

Чтобы получить приз дня от любимой радиостанции, нужно было внимательно слушать «Феличиту» ежедневно с 18:00 до 19:00, дозвониться в прямой эфир после приглашения ведущего и угадать, какая из трёх предложенных песен звучала в текущем часе. Если участнику удавалось справиться с заданием, то он получал тысячу рублей наличными, если нет — тысяча прибавлялась к призовому фонду следующего дня.

За время акции счастливыми обладателями от одной до трех тысяч рублей стали 20 участников.

Проект получил большой отклик у радиослушателей, и организаторы планируют обязательно повторить его в следующем году.

Генеральный партнёр акции — интернет-магазин «Радиотехника».

Партнёр — гипермаркет низких цен «Маяк». В «Маяке» продукция по низкой стоимости. Здесь нет акций, а только доступные цены. Удобно покупать на неделю. Адреса: улица Волочаевская, 57/1, улица Сибиряков-Гвардейцев, 47.

Напомним, 23 ноября очередная «Вечеринка Ретро» состоялась в баварском клубном ресторане «Максимилианс».

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Лента новостей

Предложить новость

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

сегодня 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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