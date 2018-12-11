Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

фото предоставило «Выбери радио»

Впервые в Новосибирске в эфире «Ретро FM 97.0» слушатели могли выиграть наличные деньги.

В ноябре проходила новая акция под названием «Лёгкие деньги». Каждый день разыгрывалась одна тысяча рублей.

Чтобы получить приз дня от любимой радиостанции, нужно было внимательно слушать «Феличиту» ежедневно с 18:00 до 19:00, дозвониться в прямой эфир после приглашения ведущего и угадать, какая из трёх предложенных песен звучала в текущем часе. Если участнику удавалось справиться с заданием, то он получал тысячу рублей наличными, если нет — тысяча прибавлялась к призовому фонду следующего дня.

За время акции счастливыми обладателями от одной до трех тысяч рублей стали 20 участников.

Проект получил большой отклик у радиослушателей, и организаторы планируют обязательно повторить его в следующем году.

Генеральный партнёр акции — интернет-магазин «Радиотехника».

Партнёр — гипермаркет низких цен «Маяк». В «Маяке» продукция по низкой стоимости. Здесь нет акций, а только доступные цены. Удобно покупать на неделю. Адреса: улица Волочаевская, 57/1, улица Сибиряков-Гвардейцев, 47.

Напомним, 23 ноября очередная «Вечеринка Ретро» состоялась в баварском клубном ресторане «Максимилианс».