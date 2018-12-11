Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

фото с сайта мэрии Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о планах на строительство спортивных объектов в 2019 году.

Сегодня, 11 декабря, губернатор Андрей Травников заявил, что правительству удалось получить решение о начале финансирования строительства ЛДС на левом берегу Оби.

«Первые работы по подготовке территории уже ведутся. Самая активная строительная стадия начнётся с апреля 2019 года. Должны завершить строительство к середине 2022 года для проведения тестовых матчей», — сообщил губернатор.

В следующем году продолжится строительство регионального волейбольного центра, который должен будет вмещать 500 зрителей. В его проект были внесены некоторые изменения: объект станет более универсальным, подходящим под все виды спорта.

В 2018 году завершается строительство Сибирского регионального центра фехтования С. Позднякова и гимнастического центра Е. Подгорного.

На данный момент получена поддержка на реконструкцию в следующем году бассейна СКА от Министерства спорта РФ. Также идёт работа над рядом проектов на территории районов области.

Андрей Травников при этом отметил, что по обеспеченности объектами спорта Новосибирская область находится не в лидерах – всего 40 % от норматива удалось выполнить.

Напомним, в октябре на закладку фундамента нового ледового дворца в Новосибирск приезжал президент Международной федерации хоккея.