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Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

Рубрика: общество

11.12.2018 17:39

фото с сайта мэрии Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о планах на строительство спортивных объектов в 2019 году.

Сегодня, 11 декабря, губернатор Андрей Травников заявил, что правительству удалось получить решение о начале финансирования строительства ЛДС на левом берегу Оби.

«Первые работы по подготовке территории уже ведутся. Самая активная строительная стадия начнётся с апреля 2019 года. Должны завершить строительство к середине 2022 года для проведения тестовых матчей», — сообщил губернатор.

В следующем году продолжится строительство регионального волейбольного центра, который должен будет вмещать 500 зрителей. В его проект были внесены некоторые изменения: объект станет более универсальным, подходящим под все виды спорта.

В 2018 году завершается строительство Сибирского регионального центра фехтования С. Позднякова и гимнастического центра Е. Подгорного.

На данный момент получена поддержка на реконструкцию в следующем году бассейна СКА от Министерства спорта РФ. Также идёт работа над рядом проектов на территории районов области.

Андрей Травников при этом отметил, что по обеспеченности объектами спорта Новосибирская область находится не в лидерах – всего 40 % от норматива удалось выполнить.

Напомним, в октябре на закладку фундамента нового ледового дворца в Новосибирск приезжал президент Международной федерации хоккея.

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Предложить новость

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

сегодня 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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