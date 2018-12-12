«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

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«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателейРубрика: общество
12.12.2018 09:03
фото предоставило «Выбери радио»
Совсем скоро наступит Новый год – долгожданный и неповторимый праздник, который любят все без исключения: и дети, и взрослые.
«Радио Дача» дарит своим самым маленьким слушателям путешествие в новогоднюю сказку. До 28 декабря звоните на автоответчик «Радио Дача» по номеру 362-07-80 и записывайте новогодние стихотворения в исполнении своих детей.
По будням редакция радиостанции будет выбирать по 3 лучших стихотворения, которые прозвучат в эфире «Радио Дача 106.7 FM». А самые талантливые маленькие артисты получат сертификаты на семейное посещение парка водных развлечений «Лидер Лэнд» и попадут на специальный утренник «Радио Дача» в семейном центре «Лукоморье» 29 декабря.
Подробности на сайтах: https://radiodacha54.ru/ и vk.com/radiodacha54.
Без возрастных ограничений.
Напомним, в октябре в Новосибирске началась акция «Ваши счастливые выходные на Радио Дача».
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