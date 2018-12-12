6 баллов
-9
66.42 75.22
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

сегодня 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с редкими заболеваниями пищевода прооперировали московские врачи

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

Рубрика: общество

12.12.2018 09:03

фото предоставило «Выбери радио»

Совсем скоро наступит Новый год – долгожданный и неповторимый праздник, который любят все без исключения: и дети, и взрослые.

«Радио Дача» дарит своим самым маленьким слушателям путешествие в новогоднюю сказку. До 28 декабря звоните на автоответчик «Радио Дача» по номеру 362-07-80 и записывайте новогодние стихотворения в исполнении своих детей.

По будням редакция радиостанции будет выбирать по 3 лучших стихотворения, которые прозвучат в эфире «Радио Дача 106.7 FM». А самые талантливые маленькие артисты получат сертификаты на семейное посещение парка водных развлечений «Лидер Лэнд» и попадут на специальный утренник «Радио Дача» в семейном центре «Лукоморье» 29 декабря.

Подробности на сайтах: https://radiodacha54.ru/ и vk.com/radiodacha54.

Без возрастных ограничений.

Напомним, в октябре в Новосибирске началась акция «Ваши счастливые выходные на Радио Дача».

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

сегодня 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с редкими заболеваниями пищевода прооперировали московские врачи

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
29.10.2018

Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэроп...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее
Image
20.08.2018

Рожать больше, жить дольше

В Новосибирске обсудили план реализации но...

Читать далее

Новости по теме

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске сегодня 12:31 Новосибирский телеканал собрался просить помощи у президента сегодня 12:22

Популярное

Image

Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшег...

Image

Сироту из Новосибирска привлекли к суду за обрушение квартиры

Image

За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся...

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Image

#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические прин...

Image

Колыбель для бывалого Барсика

Image

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огн...

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

Image

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зри...