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С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губернатор

Рубрика: общество

12.12.2018 08:10

фото с сайта ako.ru

Единственная оставшаяся в живых из семьи староверов в Западных Саянах Агафья Лыкова забила тревогу – её козы голодают; на помощь пришёл Кузбасс.

Живущая уже много лет в тайге Агафья Лыкова 10 декабря обратилась по спутниковому телефону к красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову с просьбой помочь. Дело в том, что ей нечем кормить коз.

На следующий день, 11 декабря, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вместе с главой Таштагольского района Владимиром Макутой прилетел к Агафье Лыковой на вертолёте. Женщине привезли немало подарков: 300 килограммов сена, 350 килограммов комбикорма для коз, 140 килограммов комбикорма для куриц, 100 килограммов муки, 50 килограммов перловой и ячневой крупы и по 10 килограммов риса, гречки, пшена, гороха. Также гости привезли староверке капусту, лук, фрукты (гранаты, виноград), батарейки и кое-что из кухонной утвари.

«Настоящим сюрпризом для Агафьи Карповны стал щенок, подаренный губернатором», — отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В ответ Агафья Лыкова поделилась историями о надоедливом медведе и пожаловалась на боль в руке. Последнее было не зря – на борту вертолёта был врач, который её осмотрел и дал различные мази.

Также Сергей Цивилёв распорядился заменить в доме староверки окна на новые, более тёплые.

«Это уникальный человек, поэтому мы её никогда не бросим, и будем всячески помогать и шефствовать над Агафьей Карповной», — заявил губернатор.

Напомним, в сентябре медведь протоптал дорожку в огород к Агафье Лыковой.

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