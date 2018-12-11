Свыше 30 миллиардов рублей задолжали налоговой новосибирцы

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В Управлении федеральной налоговой службы Новосибирской области подсчитали долги физических и юридических лиц.

За девять месяцев 2018 года общая задолженность по налогам в Новосибирской области составила 31,2 млрд рублей. 77 % из них составили долги по основным платежам, а 23 % по уплате пеней и налоговых санкций.

При этом в УФНС отметили, что за этот период совокупная задолженность снизилась на 12 %, эффективность выездных проверок выросла на 56 %. За это время было начислено дополнительно 3,4 млрд рублей. Общая же сумма возмещённого ущерба по материалам налоговых органов составила 65,9 млн рублей.

Заместитель руководителя регионального УФНС Александр Васин отметил, что они стали проводить меньше массовых выездных проверок, а отдают приоритет аналитической работе, побуждению налогоплательщиков к самостоятельному уточнению обязательств и добровольной уплате налогов.

«Эффективность одной результативной выездной налоговой проверки выросла на 56 % и составила 16,2 млн рублей. Почти 87 % составляют проверки организаций с доначислениями более 2 млн рублей. В целом поступления по контрольной и контрольно-аналитической работе за девять месяцев текущего года составили 3,3 млрд рублей», — отметили в пресс-службе управления.

Напомним, в декабре в Новосибирской области обсуждали законопроект, по которому 10 % налоговых отчислений будут поступать в бюджет города на возросшую зарплату бюджетникам.