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Свыше 30 миллиардов рублей задолжали налоговой новосибирцы

Рубрика: экономика, общество

11.12.2018 11:34

фото с сайта pixabay.com

В Управлении федеральной налоговой службы Новосибирской области подсчитали долги физических и юридических лиц.

За девять месяцев 2018 года общая задолженность по налогам в Новосибирской области составила 31,2 млрд рублей. 77 % из них составили долги по основным платежам, а 23 % по уплате пеней и налоговых санкций.

При этом в УФНС отметили, что за этот период совокупная задолженность снизилась на 12 %, эффективность выездных проверок выросла на 56 %. За это время было начислено дополнительно 3,4 млрд рублей. Общая же сумма возмещённого ущерба по материалам налоговых органов составила 65,9 млн рублей.

Заместитель руководителя регионального УФНС Александр Васин отметил, что они стали проводить меньше массовых выездных проверок, а отдают приоритет аналитической работе, побуждению налогоплательщиков к самостоятельному уточнению обязательств и добровольной уплате налогов.

«Эффективность одной результативной выездной налоговой проверки выросла на 56 % и составила 16,2 млн рублей. Почти 87 % составляют проверки организаций с доначислениями более 2 млн рублей. В целом поступления по контрольной и контрольно-аналитической работе за девять месяцев текущего года составили 3,3 млрд рублей», — отметили в пресс-службе управления.

Напомним, в декабре в Новосибирской области обсуждали законопроект, по которому 10 % налоговых отчислений будут поступать в бюджет города на возросшую зарплату бюджетникам.

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сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

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вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

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вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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