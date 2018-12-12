Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

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Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли заменуРубрика: политика
12.12.2018 07:01
фото с сайта правительства НСО
В правительстве Новосибирской области назначили исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства.
Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства правительства Новосибирской области назначен Вадим Васильев. Ранее он занимал должность заместителя министра.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела пресс-службы регионального правительства Романа Кулаковского. По информации издания, Вадим Васильев с 2010 года состоит в резерве управленческих кадров региона. Он также работал консультантом минпромторга Новосибирской области.
Напомним, исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку. Об этом стало известно 7 декабря.
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