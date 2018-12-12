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Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Рубрика: политика

12.12.2018 07:01

фото с сайта правительства НСО

В правительстве Новосибирской области назначили исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства правительства Новосибирской области назначен Вадим Васильев. Ранее он занимал должность заместителя министра.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела пресс-службы регионального правительства Романа Кулаковского. По информации издания, Вадим Васильев с 2010 года состоит в резерве управленческих кадров региона. Он также работал консультантом минпромторга Новосибирской области.

Напомним, исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку. Об этом стало известно 7 декабря.

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сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

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