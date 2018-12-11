За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

стоп-кадр видео на YouTube, предоставленного общественной организацией «Гражданский патруль»

Квартиру сироты из Новосибирской области, которую судят за нарушение планировки жилья из-за его плачевного состояния, могут вернуть прежнему владельцу.

Претензии администрации Чановского района к Марии Юрченко, которую судят за перепланировку в выданном государством аварийном жилье, должны быть адресованы прежнему владельцу квартиры. К такому мнению пришли представители специальной комиссии правительства Новосибирской области, созданной общественниками по обращениям детей-сирот.

Как сообщает общественная организация «Гражданский патруль», предыдущий хозяин квартиры скрыл истинное состояние жилища.

«Раз дело завели, оно будет постоянно откладываться, пока не завершится спор с прежним хозяином. Впоследствии эту квартиру должны будут ему вернуть, а мне предложат другую», – рассказала Мария Юрченко.

Кроме того, выявились несостыковки относительно ввода дома в эксплуатацию. По документам здание сдали в 1996 году. Однако первые жильцы уверяют, что проживают в нём с 1969 года. Эти данные предстоит проверить специальной комиссии.

Напомним, сироте Марии Юрченко по договору социального найма выделили жильё, которое впоследствии оказалось аварийным. Чтобы избежать опасных разрушений, девушке пришлось демонтировать одну из межкомнатных перегородок. За это по иску администрации Чановского района сибирячку привлекли к суду – разбирательство началось 7 декабря.