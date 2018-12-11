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За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

Рубрика: общество

11.12.2018 12:11

стоп-кадр видео на YouTube, предоставленного общественной организацией «Гражданский патруль»

Квартиру сироты из Новосибирской области, которую судят за нарушение планировки жилья из-за его плачевного состояния, могут вернуть прежнему владельцу.

Претензии администрации Чановского района к Марии Юрченко, которую судят за перепланировку в выданном государством аварийном жилье, должны быть адресованы прежнему владельцу квартиры. К такому мнению пришли представители специальной комиссии правительства Новосибирской области, созданной общественниками по обращениям детей-сирот.

Как сообщает общественная организация «Гражданский патруль», предыдущий хозяин квартиры скрыл истинное состояние жилища.

«Раз дело завели, оно будет постоянно откладываться, пока не завершится спор с прежним хозяином. Впоследствии эту квартиру должны будут ему вернуть, а мне предложат другую», – рассказала Мария Юрченко.

Кроме того, выявились несостыковки относительно ввода дома в эксплуатацию. По документам здание сдали в 1996 году. Однако первые жильцы уверяют, что проживают в нём с 1969 года. Эти данные предстоит проверить специальной комиссии.

Напомним, сироте Марии Юрченко по договору социального найма выделили жильё, которое впоследствии оказалось аварийным. Чтобы избежать опасных разрушений, девушке пришлось демонтировать одну из межкомнатных перегородок. За это по иску администрации Чановского района сибирячку привлекли к суду – разбирательство началось 7 декабря.

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Лента новостей

Предложить новость

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

сегодня 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских школах начнут преподавать испанский язык

вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Награждены посмертно: трагические истории о детях-героях

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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