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За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся в колонию

Рубрика: проиcшествия

11.12.2018 10:53

фото с сайта pixabay.com

Подросткам, напавшим на семью в канун Дня всех святых по наводке 13-летней школьницы, вынесли приговор в Новосибирске.

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 18-летним Юлии Левиной и Кириллу Петухову. Подростков признали виновными в разбойном нападении по предварительному сговору с применением опасного насилия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как установил суд, Петухова и Левину подговорила напасть на свою семью их 13-летняя подруга. Парень и девушка собирались расправиться с мамой, бабушкой и 11-летним братом школьницы, забрав из квартиры деньги, кредитную карту и ювелирные украшения.

31 октября 2016 года злоумышленники проникли в дом на улице Забалуева – заказчица преступления передала им ключ от жилища. Петухов напал на одну из потерпевших, нанеся ей множество ударов битой по голове. Наблюдавшего за происходящим 11-летнего мальчика Левина несколько раз ударила ножом в грудь и по рукам. Затем подростки связали ребёнка и заклеили ему рот скотчем.

«Получив по телефону информацию о том, что в квартиру возвращается ещё одна родственница, Петухов, дождавшись, когда та открыла входную дверь квартиры, напал на неё и нанёс топором не менее трех ударов в голову. В связи с тем, что потерпевшая стала активно сопротивляться, звать на помощь, действия Левиной и Петухова были обнаружены соседями потерпевших», – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Петухов скрылся с места преступления. Его подельница попыталась уйти, приставив нож к горлу мальчика, однако её задержал 41-летний сосед потерпевших.

Как стало известно позже, Петухов испытывал романтические чувства к 13-летней зачинщице и намеревался скрыться с ней из Новосибирской области. Чтобы родственники школьницы не искали пару, они решили расправиться с ними, а заодно завладеть их деньгами и ценностями. Это подтвердила переписка влюблённых в соцсети «ВКонтакте», а также показания самой девушки.

Петухова приговорили к восьми, а Левину – к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ноябре неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хеллоуин в Новосибирске.

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Предложить новость

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сегодня 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

сегодня 15:10 Хроника 0 Коммент.

За аварийную квартиру новосибирской сироты ответит прежний хозяин

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Час чтения» стал одной из лучших инициатив 2018 года

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

Заслуженный деятель искусств России скончался в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Минтранс ищет водителя бердской маршрутки, выставившего ребёнка на мороз

вчера 18:40 Хроника 0 Коммент.

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

вчера 18:11 Общество 2 Коммент.

День открытых дверей Агентства инвестиционного развития НСО состоится в Новосибирске

вчера 16:53 Бизнес 0 Коммент.

«Ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок за 56 убийств

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

На разгрузку школ потратят 4 миллиарда рублей в Новосибирской области

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Иммигрант из Африки «заработал» на наивном бизнесмене 5 тысяч долларов

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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