За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся в колонию

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За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся в колониюРубрика: проиcшествия
11.12.2018 10:53
фото с сайта pixabay.com
Подросткам, напавшим на семью в канун Дня всех святых по наводке 13-летней школьницы, вынесли приговор в Новосибирске.
Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 18-летним Юлии Левиной и Кириллу Петухову. Подростков признали виновными в разбойном нападении по предварительному сговору с применением опасного насилия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Как установил суд, Петухова и Левину подговорила напасть на свою семью их 13-летняя подруга. Парень и девушка собирались расправиться с мамой, бабушкой и 11-летним братом школьницы, забрав из квартиры деньги, кредитную карту и ювелирные украшения.
31 октября 2016 года злоумышленники проникли в дом на улице Забалуева – заказчица преступления передала им ключ от жилища. Петухов напал на одну из потерпевших, нанеся ей множество ударов битой по голове. Наблюдавшего за происходящим 11-летнего мальчика Левина несколько раз ударила ножом в грудь и по рукам. Затем подростки связали ребёнка и заклеили ему рот скотчем.
«Получив по телефону информацию о том, что в квартиру возвращается ещё одна родственница, Петухов, дождавшись, когда та открыла входную дверь квартиры, напал на неё и нанёс топором не менее трех ударов в голову. В связи с тем, что потерпевшая стала активно сопротивляться, звать на помощь, действия Левиной и Петухова были обнаружены соседями потерпевших», – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Петухов скрылся с места преступления. Его подельница попыталась уйти, приставив нож к горлу мальчика, однако её задержал 41-летний сосед потерпевших.
Как стало известно позже, Петухов испытывал романтические чувства к 13-летней зачинщице и намеревался скрыться с ней из Новосибирской области. Чтобы родственники школьницы не искали пару, они решили расправиться с ними, а заодно завладеть их деньгами и ценностями. Это подтвердила переписка влюблённых в соцсети «ВКонтакте», а также показания самой девушки.
Петухова приговорили к восьми, а Левину – к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в ноябре неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хеллоуин в Новосибирске.
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