Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019

Лента новостейПредложить новость
Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском
Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу
Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском
Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании
Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019Рубрика: работа, общество
13.12.2018 09:02
фото с сайта pixabay.com
В России последняя в 2018 году рабочая неделя будет немного дольше обычного, а затем большинство трудяг и школьников ждут 10 дней отдыха.
Предпраздничная рабочая неделя продлится до 29 декабря, субботы, включительно. Далее, россияне будут отдыхать до 8 января. В это время, помимо Нового года, православные жители страны также отметят и Рождество, 7 января.
Таким образом, на первый рабочий день россияне выйдут в среду, 9 января. Первая трудовая неделя продлится три дня.
Напомним, в ноябре Сиб.фм собрал идеи детских новогодних костюмов, которые сделать быстро и недорого.
Комментарии
Лента новостей
Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском
Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу
Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском
Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании
Статьи по теме
Закон о самозанятых: кнут и пряник налоговых правил
Чем грозит закон о самозанятых обычным фриланс...
Пережить 31-е
Тыквы, паутины, огоньки — декорации для самого страшного праздника в...
Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири
Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...
10 фактов о «топах»
Они хотят больше 200 тысяч, не пишут про ПК и знают пушту...
Новости по теме
Популярное