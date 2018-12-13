Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019

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В России последняя в 2018 году рабочая неделя будет немного дольше обычного, а затем большинство трудяг и школьников ждут 10 дней отдыха.

Предпраздничная рабочая неделя продлится до 29 декабря, субботы, включительно. Далее, россияне будут отдыхать до 8 января. В это время, помимо Нового года, православные жители страны также отметят и Рождество, 7 января.

Таким образом, на первый рабочий день россияне выйдут в среду, 9 января. Первая трудовая неделя продлится три дня.

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