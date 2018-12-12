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Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Рубрика: общество

12.12.2018 17:13

фото из группы «Фонд помощи животным "Дари добро"» в соцсети «ВКонтакте»

История о брошенном на трассе верном псе обрела счастливый конец: теперь у него есть тёплый дом и любящие хозяева в Новосибирске.

В конце прошедшего лета хозяин высадил из машины маленького пса на остановке заброшенной деревне Маметкино Чановского района. Человек просто бросил собаку и уехал, а животное месяцами продолжало его ждать, не подпуская к себе других людей.

Со временем заботливые жители соседних посёлков начали подкармливать местного Хатико, построили ему на остановке тёплую будку и неоднократно пытались приютить. Но, только завидев на горизонте людей, маленький пёс убегал.

Пережив предательство хозяина, месяцы одиночества и суровые морозы, маметкинский Хатико в итоге обрёл свой новый дом. 10 декабря волонтёр новосибирского фонда помощи животным «Доброе сердце» Алексей и две неравнодушные девушки поехали за 500 километров от города, забрали и отогрели пса. В итоге добрые спасительницы забрали себе этого маленького верного друга.

«Забрали насовсем и очень рады. Он классный такой добряк, ещё не верит пока людям, но с животными уже подружился. Начинает привыкать к новому имени. Мы его назвали Арчи», — рассказала новая хозяйка пса в группе «Доброго сердца» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в ноябре стало известно, о другом Хатико в Новосибирской области – он ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома.

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сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

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