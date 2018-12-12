Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

фото из группы «Фонд помощи животным "Дари добро"» в соцсети «ВКонтакте»

История о брошенном на трассе верном псе обрела счастливый конец: теперь у него есть тёплый дом и любящие хозяева в Новосибирске.

В конце прошедшего лета хозяин высадил из машины маленького пса на остановке заброшенной деревне Маметкино Чановского района. Человек просто бросил собаку и уехал, а животное месяцами продолжало его ждать, не подпуская к себе других людей.

Со временем заботливые жители соседних посёлков начали подкармливать местного Хатико, построили ему на остановке тёплую будку и неоднократно пытались приютить. Но, только завидев на горизонте людей, маленький пёс убегал.

Пережив предательство хозяина, месяцы одиночества и суровые морозы, маметкинский Хатико в итоге обрёл свой новый дом. 10 декабря волонтёр новосибирского фонда помощи животным «Доброе сердце» Алексей и две неравнодушные девушки поехали за 500 километров от города, забрали и отогрели пса. В итоге добрые спасительницы забрали себе этого маленького верного друга.

«Забрали насовсем и очень рады. Он классный такой добряк, ещё не верит пока людям, но с животными уже подружился. Начинает привыкать к новому имени. Мы его назвали Арчи», — рассказала новая хозяйка пса в группе «Доброго сердца» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в ноябре стало известно, о другом Хатико в Новосибирской области – он ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома.