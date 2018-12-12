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Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

Рубрика: общество

12.12.2018 16:55

фото с сайта pixabay.com

Часть матчей Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023 может пройти в Омске – ранее речь шла о том, что соревнования целиком достанутся Новосибирску.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году частично может пройти в Омске – Новосибирску в этом случае достанутся лишь финальные матчи, а также игры с участием россиян. Об этом сообщает ТАСС. Ранее было известно, что спортивное событие состоится только в Новосибирске.

Письмо о с просьбой о разрешении провести чемпионат сразу в двух городах Международной федерации хоккея (IIHF) отправила Федерация хоккея России (ФХР).

 «Мы получили письмо от президента ФХР Владислава Третьяка. Я думаю, что это было пожелание Омска – участвовать в организации чемпионата мира, как это бывает в Канаде, где турнир проводят два города», – рассказал агентству президент IIHF Рене Фазель.

Фазель отметил, что организация не против проведения матчей в двух городах, если не будет нарушен регламент.

Сейчас в Омске нет готовой к соревнованиям ледовой арены. Однако, как рассказал корреспонденту Сиб.фм спортивный обозреватель Дмитрий Ерыкалов, к чемпионату её должны возвести.

«Такая арена в Омске будет построена за счёт федерального вливания средств. В Новосибирске тоже не было подходящей арены для этого турнира. Вопрос в том, что в Омске большие проблемы с гостиницами и есть проблема с аэропортом – это может помешать организации соревнований. А так всё идёт к тому, что групповые турниры пройдут в Омске, а финальные, в том числе сам финал, – в Новосибирске. Это реальный вариант. Что касается регламента, то пока проработки календаря не было, нет жёстких рамок, поэтому преград нет», – рассказал Дмитрий Ерыкалов.

Напомним, IIHF утвердила решение о проведении Молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске в мае. 11 декабря губернатор региона Андрей Травников заявил, что правительству удалось получить решение о начале финансирования строительства ЛДС на левом берегу Оби.

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