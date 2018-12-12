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Новосибирский телеканал собрался просить помощи у президента

Рубрика: общество

12.12.2018 12:22

ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

Руководство ОТС хочет через новосибирских депутатов подготовить письмо Владимиру Путину – они надеются, что президент включит их в цифровое вещание.

Генеральный директор ГУП «ОТС» Сергей Эклер представил проект письма президенту Владимиру Путину комитету по транспортной и информационной политике заксобрания Новосибирской области. Он хочет, чтобы депутаты направили его обращение главе государства.

Сергея Эклера волнует переход телевидения на цифровой формат, ведь региональным телеканалам не дали возможности войти в мультиплекс. С 2019 года отключат вещание федеральных телеканалов в аналоговом формате в городах с населением менее 100 тысяч человек. То есть часть жителей области не смогут смотреть ОТС, в том числе и их трансляции домашних хоккейных матчей. Это может привести к серьёзным финансовым убыткам. Об этом сообщило РБК.

«За это инициативная группа региональных директоров Национальной ассоциации телерадиовещателей активно борется, чтобы нам такое право предоставили», — отметил гендиректор ОТС.

В ответ вице-спикер регионального парламента Валерий Ильенко и заместитель председателя транспортного комитета Сергей Титков отметили, что Сергею Эклеру следует согласовать обращение к президенту с собственником ОТС — правительством Новосибирской области. 

По закону новостные программы региональных телекомпаний будут включать на федеральных каналах.

Известно, что за ОТС закрепили «Кнопку 21», то есть номер обязательного общедоступного телеканала. Получается, что после 20 каналов мультиплекса для жителей Новосибирской области следующим будет идти по списку именно он.

Напомним, в декабре для телезрителей районов Новосибирской области запустили тестовую трансляцию второго мультиплекса.

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вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

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