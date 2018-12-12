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Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

Рубрика: афиша

12.12.2018 18:30

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В новосибирском кинотеатре покажут сразу три картины от режиссёров Горо и Хаяо Миядзаки.

15 декабря в 23:00 запланирован показ аниме: «Ариэтти из страны лилипутов», «Ведьмина служба доставки» и «Со склонов Кокурико». Кроме того, в программу события включены: чайная церемония, конкурс аниме, тематическая ярмарка, игротека и фотосессия. Обещают также, что в холле кинотеатра можно будет услышать музыку из знакомых фанатам японских мультфильмов.

Событие пройдёт в кинотеатре «Маяковский» (улица Красный проспект, 15). Все условия уточняйте у организаторов.

Напоминаем, что 19 ноября художник из Германии провёл беседу-перформанс в одном из кинотеатров города.

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Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

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