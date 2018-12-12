Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

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В новосибирском кинотеатре покажут сразу три картины от режиссёров Горо и Хаяо Миядзаки.

15 декабря в 23:00 запланирован показ аниме: «Ариэтти из страны лилипутов», «Ведьмина служба доставки» и «Со склонов Кокурико». Кроме того, в программу события включены: чайная церемония, конкурс аниме, тематическая ярмарка, игротека и фотосессия. Обещают также, что в холле кинотеатра можно будет услышать музыку из знакомых фанатам японских мультфильмов.

Событие пройдёт в кинотеатре «Маяковский» (улица Красный проспект, 15). Все условия уточняйте у организаторов.

Напоминаем, что 19 ноября художник из Германии провёл беседу-перформанс в одном из кинотеатров города.