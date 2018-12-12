Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

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Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеровРубрика: общество
12.12.2018 18:33
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Для строительства нефтезавода в Омск привезут целый город китайцев – местные жители вышли на акцию протеста.
Жители Омска требуют отказаться от привлечения рабочих из Китая для строительства нефтеперерабатывающего завода – 11 декабря они организовали акцию протеста.
Как сообщает сайт «Знак», для возведения предприятия в Омске власти собираются привлечь 3500 китайских рабочих. Предполагается, что специально для приезжих создадут целый городок со своей инфраструктурой, который будет огорожен по периметру.
«Они едут на новый нефтезавод и составят две третьих населения посёлка Омский. Как говорят в Госдуме, конституционное большинство», — говорится на станице издания в «Твиттере».
Протестующие эмоционально выразили недовольство ситуацией, сравнив привлечение иностранных рабочих с настоящей оккупацией.
«Что происходит с моей страной? Какие-то сволочи продали наше государство, отдали наш народ, наши земли, и мы теперь стали рабами», «Сдали нас с потрохами, сдали нас как баранов, как овец, которые ничего не знают», — высказались участники митинга.
Комплекс глубокой нефтепереработки на Омском нефтезаводе — большой инвестиционный проект, договор о его реализации был подписан с Китайской национальной строительной компанией №7, входящей в крупную китайскую корпорацию CNCEC, в феврале. Стоимость проекта — 420 миллионов долларов. На сами работы отводится чуть больше двух лет.
Акция протеста прошла не впервые. Первый сход недовольных омичей состоялся 28 октября.
Напомним, в июне стало известно, что Россию больше всего любят китайцы и корейцы.
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Лента новостей
Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска
Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров
Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске
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