6 баллов
-9
66.42 75.22
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

сегодня 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с редкими заболеваниями пищевода прооперировали московские врачи

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Рубрика: общество

12.12.2018 18:33

стоп-кадр с видео пользователя sotavision на YouTube

Для строительства нефтезавода в Омск привезут целый город китайцев – местные жители вышли на акцию протеста.

Жители Омска требуют отказаться от привлечения рабочих из Китая для строительства нефтеперерабатывающего завода – 11 декабря они организовали акцию протеста.

Как сообщает сайт «Знак», для возведения предприятия в Омске власти собираются привлечь 3500 китайских рабочих. Предполагается, что специально для приезжих создадут целый городок со своей инфраструктурой, который будет огорожен по периметру. 

«Они едут на новый нефтезавод и составят две третьих населения посёлка Омский. Как говорят в Госдуме, конституционное большинство», — говорится на станице издания в «Твиттере».

Протестующие эмоционально выразили недовольство ситуацией, сравнив привлечение иностранных рабочих с настоящей оккупацией.

«Что происходит с моей страной? Какие-то сволочи продали наше государство, отдали наш народ, наши земли, и мы теперь стали рабами», «Сдали нас с потрохами, сдали нас как баранов, как овец, которые ничего не знают», — высказались участники митинга.

Комплекс глубокой нефтепереработки на Омском нефтезаводе — большой инвестиционный проект, договор о его реализации был подписан с Китайской национальной строительной компанией №7, входящей в крупную китайскую корпорацию CNCEC, в феврале. Стоимость проекта — 420 миллионов долларов. На сами работы отводится чуть больше двух лет.

Акция протеста прошла не впервые. Первый сход недовольных омичей состоялся 28 октября. 

Напомним, в июне стало известно, что Россию больше всего любят китайцы и корейцы.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

сегодня 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с редкими заболеваниями пищевода прооперировали московские врачи

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 12:25

Накормить и удивить

Что русскому хорошо, то иностранцу гастрономический шо...

Читать далее
Image
03.12.2018

Закон о самозанятых: кнут и пряник налоговых правил

Чем грозит закон о самозанятых обычным фриланс...

Читать далее
Image
12.11.2018

Начальство подкинуло проблем

Как быть, если бывший работодатель д...

Читать далее
Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее
Image
16.10.2018

10 фактов о «топах»

Они хотят больше 200 тысяч, не пишут про ПК и знают пушту...

Читать далее
Image
23.09.2018

История в пакетике

Что такое «чайная церемония» и какой путь проходит чай, ...

Читать далее

Новости по теме

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года вчера 16:40 Жители Бурятии устроили митинг против отсоединения от СФО 04.12.2018

Популярное

Image

Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшег...

Image

Сироту из Новосибирска привлекли к суду за обрушение квартиры

Image

За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся...

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

Большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро

Image

#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические прин...

Image

Колыбель для бывалого Барсика

Image

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огн...

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

Image

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зри...