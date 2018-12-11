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Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

13.12.2018 06:03

фото с сайта pixabay.com

За избиение посетителя бара новосибирец отправится в тюрьму на шесть лет – мужчине вынесли приговор.

23-летнего новосибирца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

26 августа 2017 года у обвиняемого возник конфликт с 29-летним сибиряком в баре «Арена», который расположен в Центральном районе города. Охранники попросили мужчин покинуть заведение, что те и сделали.

«Находясь на улице, 23-летний мужчина, видя, что посетитель, с которым у него произошёл конфликт, находится через дорогу, догнал его и нанёс ему удары кулаком в голову, от которых последний упал. Далее злоумышленник с места происшествия скрылся», — рассказали в СУ СК по региону.

Правоохранители оценили нанесённые удары как тяжкий и средний вред здоровью. Агрессивного сибиряка приговорили к шести годам лишения свободы.

Напомним, в ноябре дело об убийстве в «Ухе и медведе» передали в суд.

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Лента новостей

Предложить новость

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 06:03 Хроника 0 Коммент.

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

вчера 18:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

вчера 13:21 Общество 0 Коммент.

Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

вчера 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

вчера 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

вчера 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

вчера 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

11.12.2018 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

11.12.2018 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

11.12.2018 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

11.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

11.12.2018 Общество 0 Коммент.

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