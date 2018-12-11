Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

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За избиение посетителя бара новосибирец отправится в тюрьму на шесть лет – мужчине вынесли приговор.

23-летнего новосибирца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

26 августа 2017 года у обвиняемого возник конфликт с 29-летним сибиряком в баре «Арена», который расположен в Центральном районе города. Охранники попросили мужчин покинуть заведение, что те и сделали.

«Находясь на улице, 23-летний мужчина, видя, что посетитель, с которым у него произошёл конфликт, находится через дорогу, догнал его и нанёс ему удары кулаком в голову, от которых последний упал. Далее злоумышленник с места происшествия скрылся», — рассказали в СУ СК по региону.

Правоохранители оценили нанесённые удары как тяжкий и средний вред здоровью. Агрессивного сибиряка приговорили к шести годам лишения свободы.

Напомним, в ноябре дело об убийстве в «Ухе и медведе» передали в суд.